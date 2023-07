Opel Corsa B bestaat 30 jaar

Onder leiding van Hideo Kodama zetten de ontwerpers destijds een gewaagde stap met de opvolger van de eerste Corsa. Als vervolg op het immense succes van de hoekige Corsa A werd in Rüsselsheim besloten om de Corsa voor vrouwen aantrekkelijker te maken. Kodama ging aan de slag en creëerde een veel rondere en zachtere Corsa, waarvan de koplampen leken op grote ogen. De vloeiende en ronde vormen waren geïnspireerd op de opvallende conceptauto Junior, die enkele jaren eerder veel aandacht trok. Behalve het esthetische aspect hadden de zachte contouren ook een praktisch voordeel: ze verbeterden de aerodynamica en verlaagden zo het brandstofverbruik.

Opmerkelijk was ook het afwijkende ontwerp van de drie- en vijfdeursmodellen. De ontwerpers hadden praktisch gezien twee modellen met een eigen karakter gecreëerd. Het driedeursmodel kreeg een sportief silhouet met een coupé-achtige styling, terwijl de vijfdeursversie de 'gezinsversie' was met een meer rechtopstaande achterklep. Hierdoor hadden de achterpassagiers meer ruimte en nam het bagagevolume toe tot maximaal 1.150 liter.

De Corsa B viel vooral op door zijn brede aanbod aan varianten. Met vijf uitrustingsniveaus, variërend van Eco via Swing, Joy en Sport tot de GSi, was er voor ieder wat wils. Bovendien konden klanten kiezen uit veel kleurenopties en afwerkingsniveaus. Ook bracht Opel behalve de drie- en vijfdeurs hatchbacks ook nog een stationwagon, een vierdeurs sedan en voor bepaalde regio's zelfs een pick-up op de markt.

Comfort en veiligheid

De evolutie van de Corsa van generatie A naar generatie B resulteerde in verbeteringen op het gebied van comfort en vooral veiligheid. De Corsa was met een lengte van bijna 3,73 meter 10 centimeter langer dan zijn voorganger en had ook een langere wielbasis en zeer korte overhangen. Bovendien was de voorruit verder naar voren geplaatst en boog de achterkant van het vijfdeursmodel steil naar beneden.

Het interieur profiteerde van de grote ruiten en smalle raamstijlen, want die zorgden voor een lichte en luchtige sfeer en boden een uitstekend zicht rondom. Om er ook voor te zorgen dat het zicht van alle kanten helder bleef, zelfs bij slecht weer, had Opel speciale voorruitstijlen ontwikkeld, die regenwater langs de zijkanten wegleidden van de zijruiten. Bovendien waren de aerodynamisch ontworpen buitenspiegelbehuizingen voorzien van een kleine lip om de ophoping van vuil op de spiegel en ruiten te voorkomen.

De tweede generatie van de Corsa zette ook nieuwe veiligheidsnormen voor Opel. De torsiestijfheid van de carrosserie nam met 40 procent toe in vergelijking met zijn voorganger. Voor het eerst in deze klasse paste Opel dubbele stalen balken in de portieren toe, die passagiers extra bescherming boden in het geval van een zijdelingse aanrijding. Ook voorzag Opel de Corsa standaard van mechanische gordelspanners op de voorstoelen. In hoogte verstelbare veiligheidsgordels voor- en achterin, samen met zogeheten 'anti-submarining' stoelen - die het risico verkleinen dat een passagier bij een botsing onder de gordel door van zijn zitting afglijdt - waren andere belangrijke veiligheidskenmerken die aanwezig waren in alle Corsa-varianten. Bovendien was al kort na de lancering ook een fullsize airbag voor de bestuurder leverbaar.

Opel Corsa GSi

In 1993 introduceerde Opel de sportieve Corsa GSi 16V. Deze sportieveling was voorzien van gekleurde dorpels, bumpers en spoilers aan zowel de voor- als achterzijde. Elektronisch geregelde ABS, een toerenteller en brede banden behoorden tot de standaarduitrusting.

De Corsa GSi accelereerde in 9,5 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikte een topsnelheid van 195 km/u. Een sportief afgestemd onderstel met gasgevulde schokdempers zorgde voor een sportieve wegligging. Sportstoelen en een met leder bekleed stuurwiel creëerden de juiste sfeer in de cockpit.

Motoren

In 1993 voldeed de Corsa met zijn 1,2-liter motor met 33 kW (45 pk) aan de emissienormen die pas drie jaar later van kracht zouden worden. Met een gemiddeld verbruik van 4,66 l/100 km werd de Corsa Eco door de ADAC en de ÖAMTC (de Duitse en Oostenrijkse 'ANWB') geprezen als 'de zuinigste auto van Europa' in zijn klasse.

In 1990 was Opel een pionier in de auto-industrie met een recyclingcyclus voor kunststoffen uit auto's. Bij het ontwerp van de Corsa B hield Opel al rekening met de recycling van autowrakken. Het gebruik van ongemengde kunststofcomposieten en eenvoudig demonteerbare bevestigingstechnieken voor individuele onderdelen droeg aanzienlijk bij aan milieuvriendelijke recycling. Met de start van de productie in de fabriek in Eisenach, dertig jaar geleden, werd de Corsa vervaardigd in een van de modernste en meest energie-efficiënte autofabrieken van Europa.