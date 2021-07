9 juli 2021 | Opel gaat volledig elektrisch. Vanaf 2028 produceert de Duitse autofabrikant louter nog volledig elektrische modellen voor de Europese markt. Opel keert daarnaast ook terug op de grootste automarkt ter wereld, China, maar wel puur als volledig elektrisch automerk. Tot slot heeft Opel ook nieuws voor de Opel-fans: de Manta keert terug, maar dan wel volledig elektrisch.

"Vanaf 2028 biedt Opel alleen nog elektrische auto's aan op de voor ons belangrijkste markt: Europa", aldus Opel CEO Michael Lohscheller tijdens de digitale Stellantis EV Day 2021. "Dit toont aan hoe groot de toewijding van Opel is aan elektrische mobiliteit. De toekomst van de auto-industrie is elektrisch en Opel maakt daar deel van uit. Opel vindt zichzelf opnieuw uit en transformeert tot een jong, groen, cool en wereldwijd merk. We zijn op weg naar een CO2-neutrale toekomst, helemaal nu CO2 de nieuwe 'valuta' in onze branche is."

Opel heeft definitief het besluit genomen om terug keren naar de Chinese automarkt. Meer details over deze terugkeer naar China maakt Opel binnen afzienbare tijd bekend. Lohscheller: "We hebben beloofd dat Opel een wereldspeler wordt en dat gaan we waarmaken. China is de grootste automarkt ter wereld en we zijn er zeker van dat we daar winstgevend zullen groeien. Chinese klanten kunnen uitkijken naar onze producten en Opel als toegankelijk Duits merk."

Lohscheller deed tijdens de digitale Stellantis EV Day 2021 nog een heugelijke mededeling voor Opel-fans: de Opel Manta keert terug in de line-up. Dit besluit is genomen op basis van de geweldige feedback die Opel kreeg na de onthulling van de Opel Manta GSe ElektroMOD. "De Manta is een echt icoon in de geschiedenis van ons merk en een inspiratie voor de toekomst. Halverwege dit decennium nemen we een nieuwe Manta in serieproductie. Puur elektrisch natuurlijk", zegt Michael Lohscheller. Meer details over de Opel Manta-e maakt Opel in de toekomst bekend.

Opel zit midden in een uitgebreid elektrificatie-offensief. Het merk biedt in 2021 al negen geelektrificeerde modellen aan en tegen 2024 zijn van alle modellen ook geelektrificeerde versies leverbaar. Opel voert nu al diverse volledig elektrische modellen, zoals de Corsa-e, Mokka-e, Combo-e, Vivaro-e en Movano-e. Plug-in hybrides heeft Opel in de vorm van de Opel Grandland Hybrid. Ook van de nieuwe generatie Opel Astra verschijnt een versie met plug-in hybride aandrijflijn.

