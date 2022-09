Opel

GSe komt terug als submerk van Opel

14 september 2022 - GSe: drie letters met een sterke herkenbaarheid voor klanten en liefhebbers van Opel. Drie letters die symbool staan voor extra rijk uitgeruste, sportieve modellen. Behalve dat de Duitse autofabrikant vanaf 2024 van elk model in het gamma ook een geƫlektrificeerde versie aanbiedt en vanaf 2028 een volledig elektrisch merk wil zijn in Europa, blaast Opel GSe nieuw leven in als een nieuw submerk in het topsegment. Bovendien krijgt GSe een nieuwe betekenis, daar waar de afkorting in het verleden nog stond voor 'Grand Sport Einspritzung' (Grand Sport Injection), zoals op de Commodore GS/E en de Monza GSE.