Opel introduceert Private Lease Flex

29 november 2021 | Opel introduceert een nieuwe Flex Lease-optie voor private lease-klanten waarbij na twaalf maanden eenvoudig kan worden gewisseld van auto. Naar wens kan ook het contract boetevrij worden beeindigd, met een opzegtermijn van een maand.

Opel Private Lease Flex wordt aangeboden voor de 100% elektrische Opel Corsa-e en Mokka-e. Bij het kiezen van het gewenste model, looptijd, kilometrage en private lease-pakket (Standaard, Comfort of Comfort+) kan voor de meerprijs van € 25,- per maand de Flex Lease-optie worden gekozen. Hiermee is het mogelijk om het contract na twaalf maanden op elk gewenst moment boetevrij te beëindigen en de auto in te leveren, met een opzegtermijn van een maand. Mocht de klant bijvoorbeeld te maken hebben met gewijzigde (privé)omstandigheden en liever een ander model zou rijden, dan kan met de Flex Lease-optie ook worden overgestapt naar een andere elektrische Opel.

De Private Leasetarieven van de Opel Corsa-e beginnen bij € 359,- per maand (op basis van 60 maanden looptijd en 10.000 km/jaar). De Opel Mokka-e is te leasen vanaf € 429,- per maand. Bij Opel is een Private Leasecontract bovendien volledig online af te sluiten, waarna de auto kosteloos thuis wordt afgeleverd.

