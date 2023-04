Skoda kondigt nieuwe Superb aan

Op de schetsen die Skoda deelt is het silhouet van de nieuwe modellen te zien. Naast een nieuw exterieurdesign krijgen alle modellen nieuwe voorzieningen, verbeterde technologie en een compleet nieuw ontworpen interieur. De vierde-generatie Superb wordt opnieuw leverbaar als hatchback én als Combi. De nieuwe generatie van het topmodel gaat worden geproduceerd in de Volkswagen Groep-fabriek in het Slowaakse Bratislava. Voor de nieuwe Kodiaq staat de productie gepland in de Skoda-fabriek in Kvasiny (Tsjechië), waar ook zijn voorganger nu nog van de productielijn rolt.

De naam 'Superb' werd eerder al in de jaren '30 van de vorige eeuw gebruikt voor het topmodel van Skoda uit die tijd. Van Skoda's eerste generatie van de huidige Superb werden tussen 2001 en 2008 bijna 137.000 auto's verkocht. Het was het eerste Skoda-model met moderne voorzieningen zoals bi-xenon koplampen, de automatische Tiptronic-transmissie en de Coming Home-functie.

Vanaf het moment van zijn onthulling sleepte de eerste-generatie Superb direct tal van onderscheidingen in de wacht, waaronder de 'Best Import Car' award van het Duitse automagazine Auto Bild. Zijn opvolger verscheen in 2008 en bood klanten als eerste ook de optie van vierwielaandrijving. De Superb Combi die in 2009 volgde, deed de vraag naar het topmodel van Skoda toenemen. In totaal vonden 618.000 tweede-generatie Superbs hun weg naar klanten. De derde generatie, die in februari 2015 debuteerde, bood in beide carrosserievarianten nog meer ruimte aan de inzittenden en hun bagage. Hij was ook zuiniger, noteerde een lagere CO2-emissiewaarde en introduceerde rij-assistentiesystemen voor extra veiligheid. Het topmodel werd in 2019 vernieuwd, waarbij de Superb iV-versie het eerste plug-in hybridemodel van Skoda werd. Tot dusver zijn er van deze derde generatie van de Superb meer dan 777.000 exemplaren aan klanten geleverd.

De Kodiaq, die Skoda's SUV-offensief in 2016 aftrapte, bracht het tot dusver al tot ruim 740.000 auto's. Het model, dat optioneel ook met zeven zitplaatsen kan worden geleverd, introduceerde Skoda's spannende kristallijn designtaal in het SUV-segment. De sportieve Kodiaq RS volgde in 2018, terwijl de volledige range in 2021 een model-update kreeg.