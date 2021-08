Skoda produceert 100.000ste iV-model

30 augustus 2021 | Vandaag is in Mlad√° Boleslav de 100.000ste ge√ęlektrificeerde Skoda, een ENYAQ iV, van de band gerold. Skoda produceert momenteel drie iV-modellen: de Superb iV en Octavia iV plug-in hybridemodellen en de volledig elektrische ENYAQ iV. Tegen 2030 heeft Skoda nog minstens drie volledig elektrische modellen gelanceerd.

Tegen 2030 heeft Skoda het gamma uitgebreid met minstens drie volledig elektrische modellen, die qua prijs en formaat onder de ENYAQ iV gaan vallen. Afhankelijk van de marktontwikkelingen wil Skoda dat 50-70% van zijn modellen in Europa rond die tijd volledig elektrisch is. Dit moet ertoe bijdragen dat de CO2-uitstoot van het geproduceerde wagenpark tegen 2030 met meer dan 50% vermindert.

Skoda luidde in september 2019 het tijdperk van elektromobiliteit in met de productie van de Superb iV plug-in hybride en de volledig elektrische CITIGOe iV. Vervolgens zette het Tsjechische merk in september 2020 de grootste elektrificatie-stap tot nu toe met de ENYAQ iV. Dit is de eerste volledig elektrische auto van de autofabrikant op basis van het MEB-platform van de Volkswagen Groep. De ENYAQ iV wordt geleverd met drie accuvarianten, vijf vermogensniveaus en achter- of vierwielaandrijving. Afhankelijk van de capaciteit van de accu is de actieradius in theorie meer dan 520 kilometer in de WLTP-cyclus.

Momenteel produceert Skoda al hoogspanningsaccu's voor de Superb iV en Octavia iV plug-in hybriden én voor modellen van andere merken van de Volkswagen Groep. Begin volgend jaar start in de hoofdvestiging in het Tsjechische Mladá Boleslav ook de productie van MEB-batterijsystemen voor de ENYAQ iV. Daarnaast werkt de autofabrikant samen met partners om een solide leveranciersstructuur voor elektromobiliteit te garanderen.

Met de NEXT LEVEL 2030-strategie stelt Skoda zichzelf ambitieuze doelen op het gebied van duurzame groei, de ontwikkeling van nieuwe verkoopregio's en elektrificatie. De onderneming wil tegen 2030 tot de vijf bestverkochte automerken in Europa behoren. Dit moet onder meer worden bereikt met betaalbare instapmodellen en een sterk, geëlektrificeerd modellengamma.

