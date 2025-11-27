Skoda bouwt 100.000ste Elroq in een jaar

"De bouw van 100.000 Elroqs in minder dan een jaar tijd is een indrukwekkende prestatie", stelt Andreas Dick, bestuurslid van Škoda Auto voor Productie en Logistiek. "Vanaf de productiestart hebben we maximaal gebruikgemaakt van de flexibiliteit om volledig elektrische auto's en Škoda's met een verbrandingsmotor naast elkaar op dezelfde productielijn te assembleren, en het resultaat mag er zijn. De enorme respons van klanten benadrukt de uitstekende bouwkwaliteit van onze 'made in Mladá Boleslav' modellen."

In de eerste drie kwartalen van 2025 heeft Škoda wereldwijd bijna 120.000 elektrische auto's aan klanten geleverd. In Europa stonden de Elroq en Enyaq beide in de top tien van populairste elektrische modellen, met de Elroq op de tweede en de Enyaq op een zesde plaats. De Elroq is de bestverkochte elektrische auto in Tsjechië, Denemarken en Slowakije en staat in de top drie van best verkochte BEV's in Oostenrijk en Zwitserland. In ons land blijft de Škoda Elroq ook onverminderd populair. In oktober was het de bestverkochte auto van Nederland, terwijl hij augustus ook al afsloot als de meest verkochte elektrische auto.

In Duitsland, Škoda's grootste individuele markt, was de Elroq in oktober met 3.320 registraties de bestverkochte elektrische auto. Daarnaast was hij in april, juli en oktober ook Europa's elektrische favoriet.