Skoda presenteert Elroq

Škoda's nieuwe designtaal combineert robuustheid, functionaliteit en authenticiteit, en is toch zeer herkenbaar. Dat vertaalt zich op de nieuwe Elroq onder meer in de glanzend zwarte Tech-Deck Face aan de voorzijde, die de traditionele grille vervangt en waarin radar en frontcamera zijn weggewerkt. Ook de nieuwe Škoda-signatuur op de strak afgelijnde motorkap is nieuw, waarbij het traditionele logo is weggelaten. Het exterieur van de Elroq wordt gekenmerkt door strakke lijnen en een aerodynamische carrosserie met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,26, wat bijdraagt aan een topsnelheid van 180 km/u. De voorbumper met een Unique Dark Chrome inzetstuk en het vernieuwde vier ogen-gezicht onderstrepen het nieuwe design. De topversies van de Elroq zijn verkrijgbaar met Matrix-LED-koplampen, die 36 individuele lichtsegmenten gebruiken voor optimale verlichting van het wegdek. Aan de achterzijde sluit de Elroq mooi aan bij de Modern Solid designtaal met C-vormige achterlichten en verlichte kristalelementen. Er zijn twee versies van de achterlichtunits beschikbaar, waarbij de topversie dynamische richtingaanwijzers en animaties bij het openen van de achterklep biedt.

Uitvoeringen

In Nederland is de Škoda Elroq straks verkrijgbaar in drie uitvoeringen: Selection, Business Edition en Sportline, waarbij er de keuze is uit verschillende aandrijflijnen. Het begint bij de Elroq 50 met 125 kW vermogen, gevolgd door de Elroq 60 met 150 kW vermogen. De Elroq 85 biedt 210 kW vermogen en een actieradius tot 579 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Dankzij oplaadsnelheden tot 175 kW bij DC-snellaadstations laadt de 82 kWh accu van de achterwielaangedreven Elroq 85 onder ideale omstandigheden in minder dan 28 minuten op van 10 tot 80 procent. De kleinere accu's van de Elroq 50 en Elroq 60 laden sneller op, in minder dan 24 minuten.

Ruimte

De Elroq belooft een royale hoeveelheid binnenruimte, met een grote bagageruimte: 470 liter, uit te breiden tot 1.580 liter met de achterbank neergeklapt. Voor het interieur zijn nieuwe Design Selections ontwikkeld, die gebruikmaken van duurzame materialen. De Elroq introduceert ook nieuwe Simply Clever-functies, zoals slimme extra opbergvakken met een totale capaciteit tot 48 liter en een opbergnet voor de oplaadkabel onder de hoedenplank. Diverse connectiviteitsfuncties, het standaard aanwezige 13 inch infotainmentscherm, de geavanceerde assistentiesystemen en maximaal negen airbags zorgen voor een superieur rijcomfort en een hoog niveau van actieve en passieve veiligheid.

Prijs

Vanaf 2 oktober is de Elroq beschikbaar in de configurator en kan hij worden besteld bij alle Škoda-dealers in Nederland. Door de vanafprijs van € 34.990 komt de Elroq dit jaar nog in aanmerking voor de SEPP-subsidie van maximaal € 2.950.