5 Euro NCAP-sterren voor Skoda Elroq

De bescherming van inzittende kinderen werd beloond met een score van 87%. In zowel de frontale botsproef als bij de aanrijding van opzij registreerden de kinderdummies zeer lage belastingsniveaus, waardoor de Elroq in deze categorie een volledig groen resultaat behaalde. Ook scoorde hij maximale punten voor het installatiegemak van, en de compatibiliteit met een groot aantal kinderzitjes dat op de markt verkrijgbaar is.

In de derde categorie (de bescherming van kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en motorrijders) ontving de Elroq een score van 77%. Deze categorie beoordeelt het vermogen van de auto om ongelukken te voorkomen door middel van geavanceerde sensorsystemen. Tests bootsen een reeks scenario's uit de praktijk na, waaronder overstekende voetgangers of fietsers, in lengterichting bewegende kwetsbare weggebruikers en detectie tijdens het keren of achteruitrijden.

Een andere belangrijke nieuwe functie die beoordeeld wordt, is de 'exit warning' assistent, die inzittenden waarschuwt bij het uitstappen als een fietser of motorrijder van achteren nadert. Wanneer een aanrijding niet kan worden vermeden, meten botsproeven de potentiële verwondingen met behulp van systemen die de botsimpact registreren met lichaamsdelen als het hoofd van een kind en volwassene, alsmede de bovenbenen en volledige benen.

In de categorie Veiligheidsassistentie, waarin rijassistentiesystemen worden getest, scoorde de Elroq 78%. Dit onderdeel omvat het vermogen van de auto om aanrijdingen met andere voertuigen te vermijden, plus de effectiviteit van de rijbaanassistentie, waarvoor de Elroq het maximale aantal punten kreeg toegekend.

De beoordeling van de Škoda Elroq door Euro NCAP omvatte vier crashtests: een frontale botsing met 50 km/u tegen een bewegende, vervormbare barrière, een frontale botsing met 50 km/u tegen een solide muur, een aanrijding van opzij met 60 km/u tegen een beweegbare barrière en een zijwaartse botsing met 32 km/u tegen een paal. De evaluatie door Euro NCAP houdt ook rekening met whiplashbescherming bij een aanrijding van achteren en veiligheidssystemen na een aanrijding, zoals multi-collision brake, en het automatisch openen van de ruiten bij onderdompelingstests.