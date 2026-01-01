Skoda Elroq is best verkochte auto van 2025

Škoda heeft de hooggespannen verwachtingen rond de marktintroductie van de Elroq waargemaakt. De nieuwste elektrische SUV van het Tsjechische merk bleek vanaf zijn introductie in januari 2025 direct een groot succes. In meerdere maanden was de Elroq de bestverkochte elektrische auto van Nederland en in oktober en november groeide hij zelfs uit tot de absolute nummer één van alle auto's, ongeacht aandrijving. Na een eveneens uitzonderlijk sterke decembermaand spreken de cijfers voor zich: met in totaal 11.960 kentekenregistraties was de Škoda Elroq in 2025 de onbetwiste publiekslieveling van Nederland.

Het door Škoda in Nederland behaalde succes is niet alleen te danken aan verkooptopper Elroq, maar ook aan andere modellen uit het brede aanbod van geëlektrificeerde modellen. Daaronder vallen de volledig elektrische Enyaq en de twee plug-in hybrides, de Superb en de Kodiaq. Deze plug-in hybrides bieden een elektrische actieradius tot maximaal 136 kilometer (WLTP). Gecombineerd met de sterke verkoopcijfers van de vertrouwde modellen van het merk heeft Škoda zich in 2025 stevig gepositioneerd als nummer 3 automerk in Nederland.

Het succesverhaal dat Elroq heet is allesbehalve toevallig. De nieuwste 'Simply Clever' Škoda biedt precies wat de beginnende elektrische rijder zoekt. Hij maakt indruk met zijn actieradius tot maximaal 571 kilometer (theoretisch volgens WLTP) en het ruime en praktische interieur. Daarmee is de Elroq, ondanks zijn compacte afmetingen, geschikt voor zowel dagelijks gebruik als vakantietrips met het hele gezin. Hij staat, zoals elke Škoda, bol van slimme voorzieningen en is leverbaar vanaf € 34.990. De Škoda Elroq wordt standaard geleverd inclusief tot en met 5 jaar onderhoud, waarbij de auto op alle belangrijke punten wordt gecontroleerd en zaken als inspectieservices, het vervangen van filters en de APK zijn inbegrepen.

Het succes van de Škoda Elroq in 2025 wordt bevestigd door indrukwekkende verkoopcijfers én een brede erkenning van vakjury's bij toonaangevende verkiezingen. Met de titel Beste Nieuwkomer van het Jaar bij de Zakenauto van het Jaar-verkiezing 2025 en een nominatie in de Auto van het Jaar 2026-verkiezing werd eveneens zijn toekomstige potentieel onderstreept.