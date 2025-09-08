Skoda toont Vision O

Het nieuwe, minimalistische interieur herbergt innovatieve technologieën die het comfort en de bruikbaarheid van de Combi zouden vergroten. Daarnaast beschikt de Vision O over autonome rijmogelijkheden, slimme AI-oplossingen en geeft hij prioriteit aan duurzaamheid dankzij de integratie van hernieuwbare materialen en het volgen van de principes van circulariteit.

Uiterlijk zorgt de evolutie van Škoda's Modern Solid designtaal voor een robuuste uitstraling met een volledig nieuwe Tech-loop neus. Het minimalistische ontwerp en de geoptimaliseerde aerodynamica zorgen voor efficiency. De productieversie van de Vision O, die wordt gebaseerd op een toekomstig platform van de Volkswagen Groep, staat gepland voor het volgende decennium.

Een geheel nieuw ontworpen HMI-interface is voorzien van een instelbaar Horizon Display voor beide voorpassagiers. Door de integratie van nieuwe AI-functies is Laura uitgegroeid tot een persoonlijke assistent. De nieuwe Škoda Bio-Adaptive Lighting past de sfeerverlichting in het interieur automatisch aan de natuurlijke lichtcycli aan en creëert zo een comfortabele omgeving. In navolging van Škoda's Simply Clever-filosofie biedt ook de Vision O tal van nieuwe, slimme functies, zoals een draagbare luidspreker of een volledig geïntegreerde koelkast.

De naam Vision O is afgeleid van het concept van circulariteit en staat voor het ontwerpen, produceren, gebruiken en uiteindelijk recyclen van de auto op duurzame wijze, om de impact op het milieu gedurende de hele levenscyclus van de auto te minimaliseren. Ook laat de Vision O zien hoe circulaire materialen, zoals producten op plantaardige basis, kunnen worden gebruikt zonder in te leveren op kwaliteit of esthetiek. Škoda denkt daarbij verder dan de levenscyclus van materialen en implementeert afvalvrije productiemethoden en het hergebruik van bijproducten, die worden gerecycled en hergebruikt.