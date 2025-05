Skoda geeft Tour de France voordeel

De introductie van deze speciale uitvoeringen is geen toeval: Škoda is al ruim twintig jaar partner van de Tour de France. Als eerbetoon aan dit langdurige partnerschap brengt het merk de Tour uitvoeringen uit.

De volledig elektrische Elroq Business Edition Tour is gebaseerd op de Business Edition 85. Dankzij een accupakket van 82 kWh beschikt de Elroq over een actieradius tot maximaal 571 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Standaard is de Business Edition Tour uitgerust met onder meer het Clever pakket, een optionele lakkleur en een bagagescheidingsnet. Daarmee komt het totale klantvoordeel uit op € 2.570. Daarmee is de Elroq Business Edition Tour er nu vanaf € 42.990. De oplage is gelimiteerd tot 1.000 exemplaren, verdeeld over vier kleuren: Timiano Green, Black Magic, Steel Grey en Graphite Grey. Uniek voor de Steel Grey-versie: deze wordt standaard geleverd met 20 inch 'Vega' lichtmetalen velgen zonder meerprijs. De trekhaak is optioneel beschikbaar voor € 990.

Octavia Sportline Tour

Als Sportline Tour is de Octavia extra rijk uitgerust met onder andere het Light & View-pakket (inclusief LED-matrix koplampen) beschikt net als alle andere uitvoeringen over Side Assist met Blind Spot Monitor. De combinatie resulteert in een totaalprijs van € 41.990 voor de Octavia Hatchback Sportline Tour en € 42.990 voor de Octavia Combi Sportline Tour. Het klantvoordeel loopt daarbij op tot € 2.950

Nu te bestellen

De Škoda Elroq Business Edition Tour en Octavia Sportline Tour zijn per direct te bestellen bij de Škoda-dealers, zolang de voorraad strekt.