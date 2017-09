Skoda produceert 20 miljoenste auto

27 september 2017 | In de fabriek in Kvasiny is de twintig miljoenste Skoda van de band gerold. De jubilaris is een Skoda KAROQ. Met het feestexemplaar onderstreept Skoda het succes van zijn groeistrategie. Sinds de toetreding tot de Volkswagen Groep in 1991 heeft Skoda zich ontwikkeld van een bedrijf dat vooral in de eigen regio succesvol was tot een wereldspeler die in meer dan honderd markten is vertegenwoordigd.

Skoda is een van de oudste autoproducenten ter wereld. Al in 1905 startte het bedrijf in Mladá Boleslav met de Voiturette A., ontwikkeld door de oprichters Laurin en Klement. De individuele mobiliteit groeide uit tot een keerpunt in de geschiedenis. Aan het begin van de twintigste eeuw begon de auto de wereld te veroveren waarna enkele decennia later de massamotorisatie een feit was. De automobielindustrie wordt nu geconfronteerd met vergaande veranderingen, waarbij zaken als elektromobiliteit, autonoom rijden en connectiviteit de kernwoorden zijn.

Met de 2025-strategie als leidraad is het Tsjechische merk voorbereid op deze uitdagingen. Skoda gaat verder met de elektrificatie van zijn modelreeks en tegen 2025 zal het merk vijf elektrisch aangedreven modellen in verschillende segmenten kunnen aanbieden. Met de Skoda VISION E presenteerde de fabrikant zijn visie op elektrisch en autonoom rijden tijdens de IAA in Frankfurt eerder deze maand.

Sinds de toetreding van de Volkswagen Groep 26 jaar geleden heeft Skoda een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. Het is het merk gelukt om internationaal uit te groeien tot een succesvol volumemerk met op dit moment zeven modelseries en meer dan veertig modelvarianten. Skoda kan ook buiten de fabrieken in Tsjechië bouwen op een efficiënt productienetwerk. Momenteel worden Skoda's op vijftien verschillende locaties in acht landen vervaardigd. In de afgelopen jaren heeft het merk de productiecapaciteit alleen maar verder uitgebreid. Hiervoor heeft Skoda sinds 1991 meer dan 300 miljard Tsjechische Kronen geïnvesteerd in productieprocessen en fabrieken.

In 2014 produceerde Skoda voor het eerst meer dan een miljoen voertuigen in een kalenderjaar. In december 2016 rolde de 19 miljoenste auto van het Tsjechische merk van de band in de fabriek in Mladá Boleslav.

Mijlpalen van Skoda: