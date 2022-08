Skoda onthult VISION 7S

De VISION 7S is het eerste model met Skoda's nieuwe 'Tech-Deck'-gezicht. Kenmerkend is de grille, die aanzienlijk platter en breder is geworden. Op de hoeken staan smalle, rechtopstaande koplampen, die samen met de ver in de voorschermen doorgetrokken dagrijverlichting een T-vorm hebben. Ook aan de achterzijde loopt de bovenste lijn van de LED-lichten door in de zijpanelen, zodat hier eveneens een 'T' ontstaat. De T-vorm keert tevens terug in de cameraspiegels en de vloeiend in de carrosserie verwerkte, verticaal geplaatste deurgrepen.

De hoge flanken geven de VISION 7S een robuuste uitstraling. De 'Tornado'-lijn, die het koetswerk en de zijramen scheidt, geeft de schouderpartijen extra kracht. De concept car staat op aerodynamisch geoptimaliseerde wielen met een diameter van 22 inch, terwijl de portieren in tegengestelde richting van elkaar openen. Het licht aflopende dak gaat aan de achterzijde vloeiend over in een forse spoiler, voor een optimale stroomlijn. De voor- en achterbumper van de Skoda VISION 7S zijn gemaakt van gerecyclede banden. Ook de wielkuipranden zijn van dit duurzame materiaal gemaakt. Opvallend zijn de driehoekige D-stijlen, waarin de vernieuwde Skoda-merknaam is verwerkt. Net als op de neus is het nieuwe embleem op de achterklep verlicht. In het midden van de voor- en achterbumper zijn oranje spijlen verwerkt, waarmee het hoogspanningssysteem van de auto bij nood vanaf de buitenzijde kan worden uitgeschakeld.

Interieurconfiguraties

In de 7-persoons concept car worden duurzame materialen toegepast die extreem slijtvast zouden zijn. Zoals de vloer, die gemaakt is van gerecyclede banden. De bekleding is van 100% polyester, het dashboard is afgewerkt met een matte metallic beschermlaag.

De menustructuur en functies van het infotainmentsysteem zijn vereenvoudigd, zodat de haptische en visuele toetsen op het 'zwevende' touchscreen nog intuïtiever te bedienen zijn.

De VISION 7S heeft twee verschillende interieurconfiguraties: Drive en Relax. In de Drive-mode beschikt de bestuurder over een head-up display met augmented reality en een 8,8 inch instrumentarium. De belangrijkste functies kunnen met haptische draaischakelaars worden bediend, die voor een snelle oriëntatie in oranje zijn uitgevoerd. Centraal op het dashboard staat het draaibare 14,6 inch display verticaal, zodat bijvoorbeeld de kaart en instructies van de navigatie duidelijk afleesbaar zijn en de onderzijde van het scherm optimaal onder handbereik blijft. De Relax-mode kan bijvoorbeeld tijdens een laadstop worden ingeschakeld. Het interieur transformeert dan in een soepele beweging. Voor extra ruimte draaien het afgevlakte stuur en het instrumentarium helemaal weg. De voorstoelen schuiven naar binnen en, net als de stoelen op de tweede zitrij, kantelen achterover voor extra comfort. Het centrale beeldscherm draait nu horizontaal, om een film te kijken of een computerspel te spelen.

De deurpanelen hebben een functioneel oppervlak gekregen. Achter de doorschijnende bekleding zijn interactieve panelen geplaatst, die voor de verschillende functies in een bepaalde kleur oplichten: de ontgrendeling van de portieren in oranje, de temperatuurregeling in rood en blauw.

Simply Clever

Op de tunnelconsole, centraal in de auto, is een kinderzitje te bevestigen. Dit is niet alleen de veiligste positie in de auto, maar het geeft de passagiers op de tweede zitrij ook de gelegenheid om goed op de baby te letten. Een camera in het dak stuurt beelden van de baby naar het centrale infotainmentscherm, zodat ook de bestuurder en bijrijder een oogje in het zeil kunnen houden.

In de VISION 7S zijn tal van Simply Clever-elementen verwerkt, zoals de magnetisch aan de rugleuningen te bevestigen rugtassen en de magneetstrips in de middentunnel, waaraan metalen Skoda-drinkflessen en een EHBO-kit aan opgehangen kunnen worden. Vlak voor de centrale display is een eenvoudig van buitenaf zichtbaar kristal op het dashboard geplaatst, dat door middel van verschillende kleuren laat zien hoe het met de accu- en laadstatus van de VISION 7S gesteld is.

Elektrische auto

Onderhuids beschikt de VISION 7S over een volledig elektrische aandrijflijn met een 89 kWh accupakket, goed voor een WLTP-rijbereik van ruim 600 kilometer. Laden kan de VISION 7S met een vermogen tot 200 kW.