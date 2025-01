Skoda onthult vernieuwde Enyaq

De vernieuwde Škoda Enyaq springt in het oog met zijn unieke vormgeving en strakke lijnen. De nieuwe visuele elementen weerspiegelen de Modern Solid-designtaal, waaronder de hoogglans zwarte Tech-Deck Face, een opvallende Light Band, en subtiele Škoda-belettering op de motorkap. Het ontwerp wordt verfijnd met accenten in uniek Dark Chrome, waarbij de nieuwe kleur Olibo Green het geheel tot leven brengt. De Enyaq heeft een uitstekende aerodynamica, met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,245 voor de Enyaq en 0,225 voor de Enyaq Coupé.

Uitrusting

De Enyaq Selection beschikt standaard over Side Assist, verwarmbare voorstoelen, een verwarmbaar stuurwiel en trekhaakvoorbereiding. Daarnaast zijn ook Drive Mode Select, het Keyless Entry-systeem KESSY, een alarmsysteem, 3-zone Climatronic en Adaptive Cruise Control toegevoegd aan de standaarduitrusting.

Een head-up display met augmented reality is optioneel verkrijgbaar als onderdeel van het Business Upgrade Advanced pakket. Het herontworpen stuurwiel is nu standaard verwarmbaar en voorzien van Škoda-belettering. Bovendien omvat de standaarduitrusting nu ook het Keyless Entry-systeem: KESSY Advanced met Open On Approach en Walk Away Locking en extra's als verwarmde voorstoelen en Climatronic met 3 zones. De standaarduitrusting is aan te vullen met een aantal pakketten en losse opties, zoals het panoramische schuifdak, een trekhaak, een warmtepomp en het Winterpakket met een verwarmde voorruit, en een verwarmingsfunctie voor de twee buitenste achterstoelen.

Design Selections

Klanten kunnen bij het configureren kiezen uit drie uitvoeringen: Selection, Business Edition en Sportline. Ook zijn er zes verschillende Design Selections voor het interieur te kiezen. Zo heeft de Lodge Design Selection een frisse, kleurrijke uitstraling, met contrasterende stiksels en veiligheidsgordels in oranje. De stoelbekleding is gemaakt van TechnoFil dat voor 75% bestaat uit ECONYL-garens, die worden verkregen uit bronnen zoals oude visnetten, stofresten uit fabrieken en tapijten; de overige 25% is polyester.

De donkergrijze bekleding van de nieuwe Lounge Design Selection bestaat uit een combinatie van kunstleer en Suedia microvezel met lichtgroene contrasterende stiksels. In de Suite Design Selection bestaan de stoelbekledingen uit een mix van zwart leer en kunstleer met bruine stiksels. In de Eco Suite Design Selection is het cognackleurige leer gelooid met behulp van een milieuvriendelijk proces waarbij extracten van olijfbladeren worden gebruikt. Hierdoor kan efficiënt gebruik worden gemaakt van bladmateriaal dat in andere verwerkingsindustrieën als afvalmateriaal wordt beschouwd. De Suite en Eco Suite Design Selection zijn standaard voorzien van geventileerde voorstoelen. En het optionele Maxx pakket biedt elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfuncties, massagefuncties en elektrisch verstelbare lendensteun.

Veilig en verbonden

Met de verbeterde MyŠkoda app worden verschillende verbeteringen geïntroduceerd om de Enyaq comfortabeler te maken, inclusief nieuwe functies als Predictive Maintenance. De Škoda Connect-diensten van de Enyaq omvatten nu tevens Lock & Unlock, waarmee gebruikers hun auto op afstand kunnen beveiligen of openen via de app. Met Predictive Maintenance wordt er gebruikgemaakt van rijgegevens en het Vehicle Health Report om potentiële problemen te identificeren, nog voordat ze zich voordoen. Via het tabblad Track & Explore is de productiestatus van een nieuw bestelde auto te volgen.

Parkeren

De optionele Intelligent Park Assist introduceert twee nieuwe functies. Met Remote Park Assist kan de Enyaq automatisch parallelle en loodrechte parkeerplaatsen inrijden, terwijl de bestuurder het systeem bedient via de MyŠkoda-app. Hierbij maakt het systeem gebruik van Bluetooth. Na het selecteren van het type manoeuvre stuurt, remt en parkeert de Enyaq volledig autonoom. Trained Parking stelt de auto in staat om naderingen tot 50 meter naar vijf specifieke parkeerlocaties te leren. Zodra een opgeslagen plek wordt herkend, kan de Enyaq zichzelf er automatisch naartoe rijden met behulp van Remote Trained Parking; dit wordt ook gedaan via de MyŠkoda-app.

Grotere actieradius en kortere laadtijden

De vernieuwde Enyaq is verkrijgbaar met twee accu's en twee aandrijflijnopties, met vermogens variërend van 150 kW tot 210 kW. Met een actieradius tot maximaal 579 kilometer (theoretisch volgens WLTP) voor de SUV en 589 kilometer voor de Coupé is hij ook geschikt voor langeafstandsritten. De Enyaq beschikt over een maximale DC-laadsnelheid van 135kW. Daarmee is het onder ideale omstandigheden mogelijk om in 28 minuten te laden van 10 tot 80 procent. De lithium-ionaccu van de Enyaq 60 bestaat uit negen modules met elk 24 accucellen, waardoor de totale brutocapaciteit 63 kWh bedraagt. Deze wordt gecombineerd met een synchrone elektromotor met permanente magneten van 150 kW op de achteras, die een maximum koppel van 310 Nm levert aan de achterwielen.

De Enyaq 85-variant heeft ook een elektromotor en achterwielaandrijving, maar wordt geleverd met een grotere lithium-ion accu die uit twaalf modules bestaat, met een totale brutocapaciteit van 82 kWh. De motor levert een vermogen van 210 kW en een maximumkoppel van 545 Nm. Alle varianten van de Enyaq ondersteunen hoge laadsnelheden: tot 165 kW voor de Enyaq 60 en maximaal 135 kW voor de Enyaq 85. Dit betekent dat de grotere accu onder ideale omstandigheden in 28 minuten van 10 tot 80 procent kan worden opgeladen bij DC-snellaadstations. De Enyaq 60 kan in theorie in 24 minuten van 10 tot 80 procent worden opgeladen. Alle uitvoeringen kunnen tot 11 kW opladen bij AC-laadstations.

Binnenkort te bestellen

De Škoda Enyaq en Enyaq Coupé voor modeljaar 2025 zijn vanaf 9 januari te bestellen bij alle Škoda-dealers, met een vanafprijs van € 42.990 (€ 44.990 voor de Enyaq Coupé). Vanaf het einde van het eerste kwartaal zijn beide modellen ook in de showroom te bewonderen. Alle Enyaq-uitvoeringen worden standaard geleverd inclusief tot en met 5 jaar onderhoud.