Autotest | Skoda staat bekend als functioneel en prijsbewust. Bij Skoda draait het namelijk niet om prestige, maar om bruikbaarheid. Dus nu Skoda met een grote SUV met elektrische aandrijving komt, zijn de verwachtingen letterlijk en figuurlijk hooggespannen. Is de "Enyaq iV" de ideale gezinsauto?

Een SUV als gezinsauto is eigenlijk een onlogische combinatie. Een Sports Utility Vehicle is in de kern immers een terreinwagen en in de hoogte gebouwd voor maximale bodemvrijheid. Echter, als gezinsauto ziet een SUV zelden het terrein, terwijl de hoge bouw wel zorgt voor een hoog zwaartepunt en alle nadelen die daarbij horen. Maar... bij de Enyaq ligt dat anders! Skoda heeft gekozen voor een SUV omdat de hoogte het mogelijk maakt om heel veel batterijen in de vloer te verwerken en toch volop binnenruimte te kunnen bieden.

Dat blijkt ook uit de vormgeving: voor een SUV staat de Enyaq ongebruikelijk laag op de wielen. Van opzij gezien lijkt de auto daarom wat "uitgezakt". Echter, op deze manier compenseert Skoda voor het hoge zwaartepunt en wordt de stroomlijn verbeterd. Wat de Enyaq juist wel van een SUV heeft, zijn de stoere uitstraling van de hoog opgetrokken neus, de hoge schouderlijn en de norse blik in de koplampen. Wie zich minder prettig voelt bij een elektrische auto die uitstraalt de wereld te willen verbeteren, zal zich daarom prettiger voelen bij Skoda.

Ruimte

Ook binnenin is de Enyaq een heel gewone auto. Alhoewel Skoda gebruik maakt van milieuvriendelijke materialen (o.a. vegan leder) heeft de cabine geen futuristische opzet, ongebruikelijke kleuren of baanbrekende ergonomie. Skoda wil elektrisch rijden zo gewoon mogelijk maken en gebruikt daarom waar mogelijk dezelfde componenten (o.a. het stuurwiel) als in de andere modellen.

Omdat de batterijen in de vloer zijn verwerkt en de Enyaq in de hoogte is gebouwd, is de binnenruimte uitstekend. De bestuurder en bijrijder hebben veel ruimte. Zelfs wanneer de voorstoelen ver naar achteren zijn geschoven, resteert achterin nog steeds volop hoofd- en beenruimte. Dit alles gaat niet ten koste van de bagageruimte, ook die is riant.

Zoals het hoort bij Skoda is de Enyaq voorzien van de nodige "Simply Clever" vindingen. Dit staat voor eenvoudige zaken die het leven net even makkelijker maken. Voorbeelden zijn een parapluhouder in de voorportieren, telefoonstandaards in de hoofdsteunen, een parkeerkaarthouder in de A-stijl en een ruitensproeiervloeistoftank met ingebouwde trechter. Voor deze elektrische auto komt daar een speciaal vak voor de laadkabel bij, inclusief een speciale doek om de kabel schoon te houden.

Uitrusting

In de Enyaq debuteert een nieuw audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat ambitieus is opgezet. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid en het aantal instellingen nog groter. Standaard moet daarom door vele menu's worden gebladerd om functies te vinden. Om onnodig bladeren te voorkomen, kunnen veel gebruikte functies als favorieten boven- of onderin het beeldscherm worden vastgezet. Het kost enige tijd om alles naar wens in te stellen, maar daarna is dit nieuwe systeem echt een grote vooruitgang ten opzichte van het vorige infotainment-systeem.

„De Enyaq gedraagt zich als een goedmoedige kolos die zich bij uitstek leent voor het moeiteloos afleggen van zeer lange afstanden“

Echter, de spraakgestuurde assistent is absoluut geen stap vooruit. Ondanks het feit dat de internet-verbinding van de testauto was geactiveerd, werd geen enkel commando correct verstaan. Plaatsnamen werden aangezien voor contacten in het telefoonboek, het verzoek om een laadpunt te zoeken werd beantwoord door de verwarming lager te zetten. Kortom: op dit punt is een software-update noodzakelijk.

Achter het stuurwiel is een klein en eenvoudig beeldschermpje te vinden, maar dat is zeker geen nadeel. Dankzij de elementaire opzet is het uiterst overzichtelijk en daarom snel af te lezen. Bovendien: de meeste informatie verschijnt in het extreem grote "head-up display". Hierin worden niet alleen de snelheid, maar ook levensgrote pijlen van het navigatiesysteem in het blikveld van de bestuurder getoond. Tijdens de test verschenen deze echter niet bij alle instructies, vooralsnog blijft het dus belangrijk om ook op het beeldscherm te kijken.

Elektrische auto

Skoda komt juist nu met een elektrische auto omdat het afhankelijk is van moederbedrijf Volkswagen voor de techniek. Onderhuids is de Skoda Enyaq namelijk gelijk aan de Volkswagen ID.4. De Enyaq is leverbaar met een 60 of 80 kWh sterke batterij, waarmee respectievelijk 400 of 520 km (WLTP) kan worden afgelegd. Afhankelijk van de gekozen batterij kan de Enyaq snel (100 kW) of zeer snel (125 kW) kan opladen. Tijdens de test is met zo'n 25% lading resterend geladen en werd de beloofde hoge laadsnelheid moeiteloos gerealiseerd. Op het kleine beeldscherm achter het stuurwiel verschijnt dan minimale informatie. Echter, na enig zoekwerk toont het grote beeldscherm juist uitgebreide informatie over de voortgang. De laadsnelheid wordt uitgedrukt in kilometers per minuut. Dat is wetenschappelijk onverantwoord omdat het afhankelijk is van de rijstijl van de bestuurder, maar voor velen meer zeggend dan kilowatts.

Skoda kiest niet voor een futuristisch uiterlijk of bijzondere bediening en ook de rijeigenschappen zijn zo gewoon mogelijk gehouden. De Enyaq zet zich weliswaar moeiteloos en in volmaakte stilte in beweging, maar heeft niet de verpletterende acceleratie of venijnige tussensprints waar sommige andere elektrische auto's mee imponeren. De Enyaq gedraagt zich als een goedmoedige kolos die zich bij uitstek leent voor het moeiteloos afleggen van zeer lange afstanden. Juist dan is het verschil met een verbrandingsmotor zo groot dat een rit voldoende is om nooit meer terug te willen naar auto met benzine- of dieselmotor.

In de basis bepaalt de computer hoe de auto zich gedraagt, maar wie dat wil kan het beïnvloeden. Met hendels achter het stuurwiel kan worden bepaald hoe sterk de Enyaq inhoudt (en dus energie terugwint) bij het loslaten van het stroompedaal. Echter, wanneer de bestuurder dat niet doet, wordt aan de hand van de situatie bepaald hoe sterk kan worden geregenereerd en dat is net zo makkelijk. Wanneer op basis van het navigatiesysteem wordt geconstateerd dat een bocht nadert, wordt zelfs sterker ingehouden dan op een rechte weg.

Door te kiezen voor een sport-stand reageert de Enyaq iets enthousiaster op het stroompedaal. Bovendien wordt de besturing hiermee zwaarder, hetgeen vooral prettig is op de snelweg omdat de auto dan makkelijker rechtuit blijft rijden. Wanneer juist wordt gekozen voor de eco-stand, wordt het karakter meer terughoudend en daalt het energieverbruik. De testrit kostte 17.9 kWh per 100 km en dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van kleinere elektrische auto's! Dankzij dit lage verbruik kon het door Skoda beloofde bereik daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Ook in het weggedrag heeft Skoda er naar gestreefd alles zo vertrouwd mogelijk te houden. Op slecht wegdek en verkeersdrempels weet de Enyaq zijn enorme gewicht (ruim 2 ton voor de 80 kWh versie) goed te verhullen. De eerste generatie auto's deed dat met een zeer stevig onderstel, waardoor ze springerig werden op oneffenheden. De Enyaq is juist uitgesproken comfortabel op slecht wegdek. In de bocht is wél voelbaar hoe zwaar de auto werkelijk is omdat tussen een stuurbeweging en de daadwerkelijke koerswijziging de nodige tijd zit. Echter, het lage zwaartepunt en de goede afstemming van het onderstel zorgen voor een prima balans. De Enyaq laat zich daarom ook op hoge snelheid moeiteloos door de bocht sturen en dat geeft een groot gevoel van vertrouwen.

Conclusie

Is de Skoda Enyaq de ideale gezinsauto? Het antwoord op die vraag is genuanceerder dan een eenvoudig "ja" of "nee". Als het gaat om de ruimte en praktische mogelijkheden dan scoort de Enyaq bovengemiddeld goed. Daarbij zorgen de vindingen onder de noemer "Simply Clever" dat het leven met de Skoda net even aangenamer is. Echter, alleen ruimte en gemak zijn niet van doorslaggevend belang.

De meerwaarde zit in de elektrische aandrijving. Omdat Skoda exact dezelfde techniek (met dezelfde fijnregeling) gebruikt als andere modellen van de Volkswagen-groep, is de Enyaq niet uniek. In vergelijking met soortgelijke auto's met een verbrandingsmotor is het verschil juist gigantisch. De Enyaq is stiller, sneller, comfortabeler, stoot minder uit en is veel voordeliger per kilometer. Dankzij de grote batterij en het snelle laden kan zorgeloos worden gereisd, ook op de lange afstand.

Wat de Enyaq uiteindelijk tot een echte Skoda maakt, is de verpakking. Het uiterlijk, de bediening en de rijeigenschappen zijn allemaal zo gewoon mogelijk gehouden. Zo onderscheidt Skoda zich van andere merken die kiezen voor een futuristisch uiterlijk, extreme rijeigenschappen of (te) vooruitstrevende ergonomie. Daarmee is de Enyaq een grote sprong vooruit, terwijl alles toch vertrouwd blijft. Gewoon slim dus.

plus Ruim en praktisch

Prima rijeigenschappen

Technisch geavanceerd, maar toch heel gewoon min Weinig prijsvoordeel t.o.v. concurrentie

Spraakgestuurde assistent verstaat weinig

