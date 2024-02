Skoda bouwt 200.000e Enyaq

De Škoda Enyaq is dit modeljaar vernieuwd. De verbeteringen omvatten onder andere krachtigere en efficiëntere aandrijfsystemen, een grotere actieradius, sneller opladen en nieuwe software met een verbeterde en intuïtiever te bedienen gebruikersinterface.

"De Enyaq heeft de leiding genomen in onze strategie voor elektrische mobiliteit; het succes van de modelreeks bewijst dat we op de goede weg zijn hiermee", zegt Andreas Dick, bestuurslid van Škoda Auto voor Productie en Logistiek. "Vorig jaar was het de op drie na bestverkochte elektrische auto in Europa, met een recordverkoop van 81.700 exemplaren, een stijging van 52,1% ten opzichte van 2022".

Škoda is naar eigen zeggen toegewijd aan het bevorderen van zijn strategie voor elektrische mobiliteit. Tot 2027 investeert het bedrijf 5,6 miljard euro om dit doel te bereiken. Met een nieuwe productielijn die eind vorig jaar in gebruik is genomen, heeft Škoda de productiecapaciteit voor MEB-batterijen daarnaast verhoogd tot 1.500 eenheden per dag.

Eind dit jaar wordt de nieuwe volledig elektrische Elroq toegevoegd aan het portfolio van Škoda. Met de lancering van de Elroq betreedt de Tsjechische autofabrikant het belangrijke segment van elektrische compacte SUV's.