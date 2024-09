Skoda verlaagt prijs Enyaq

Dankzij de prijsverlaging begint de Škoda Enyaq 85 Selection nu bij € 47.990 en de Enyaq Coupé, die uitsluitend beschikbaar is in de 85-variant, bij € 49.490 voor de Selection-uitvoering.

De Škoda Enyaq 85 en Enyaq Coupé 85 worden beide geleverd met een 210 kW (286 pk) sterke elektromotor en zijn uitgerust met een accupakket van 77 kWh. In het geval van de SUV is die combinatie goed voor een maximale actieradius van 580 km (theoretisch volgens WLTP, 588 km voor de Enyaq Coupé). Het aanbod van de Enyaq 85 omvat drie uitvoeringen: de Selection, de rijker uitgeruste Business Edition en de meer dynamische Sportline. De topuitvoering, de RS met de 250 kW (340 pk) aandrijflijn en eveneens het 77 kWh accupakket, is exclusief beschikbaar voor de Enyaq Coupé en profiteert eveneens van een prijsverlaging van € 3.000.

De standaarduitrusting van de Škoda Enyaq 85-modellen omvat onder meer een 13 inch infotainmentscherm, LED-verlichting rondom, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, Lane Assist, Front Assist en de mogelijkheid om tot 175 kW te snelladen.

De Škoda Enyaq 85 en Enyaq Coupé 85 zijn per direct te configureren en te bestellen. De Škoda Enyaq SUV is beschikbaar als Enyaq 50 met een vanafprijs van € 42.990. Standaard wordt de Enyaq geleverd met tot 7 jaar onderhoud en de wettelijk verplichte 8 jaar of 160.000 kilometer garantie op de hoogvoltaccu.