Skoda introduceert Enyaq RS Edition

Skoda Enyaq RS Edition

29 januari 2024 - De Enyaq Coupé was tot nu toe het enige elektrisch aangedreven model van Skoda dat de sportieve RS-badge droeg. Maar nu is ook de Enyaq SUV er als sportieve RS Edition, met de 220 kW / 299 pk sterke aandrijflijn en vierwielaandrijving. Beide sportieve Enyaq RS-uitvoeringen zijn direct uit voorraad leverbaar als dynamische RS Edition. Daarmee beloven ze niet alleen qua prestaties, maar ook in luxe de overtreffende trap.