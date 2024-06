Skoda Octavia als Business Edition en Selection

De Octavia Business Edition is voorzien van Kessy Advanced met walk-away locking, een achteruitrijcamera, LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en Virtual Pedal (elektrisch bedienbare achterklep met kick-functie). De Octavia Business Edition wordt aangedreven door de 1.5 TSI turbo-benzinemotor met mild-hybridetechnologie, die 85 kW / 115 pk aan vermogen levert. Voor meer rijcomfort is er de keuze voor de automatische DSG-transmissie van Škoda.

De Octavia Business Edition vervangt in het Octavia-gamma de First Edition-uitvoering en heeft een prijs vanaf € 34.490 voor de 1.5 TSI mild-hybride. In combinatie met de 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TSI met DSG is hij er vanaf € 38.490. De meerprijs voor de Combi bedraagt bij alle Octavia's € 1.500.

Meer keuze: Selection

Eveneens nieuw in het gamma is de Octavia Selection, de nieuwe instapversie voor de Octavia-serie. De Selection heeft standaard de Virtual Cockpit, een 10 inch infotainmentsysteem met Wireless Smartlink, Kessy Go, LED-koplampen en parkeersensoren voor en achter.

Prijzen van de Octavia Selection, die standaard eveneens de 85 kW / 115 pk sterke 1.5 TSI met mild-hybridetechnologie en handgeschakelde versnellingsbak meekrijgt, beginnen bij € 33.490 voor de Hatchback en € 34.990 voor de Combi.