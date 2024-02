Skoda vernieuwt Octavia voor modeljaar 2024

De vernieuwde Octavia oogt scherp en modern dankzij de gewijzigde grille met daarnaast LED-koplampunits. De nieuwe modelgeneratie is er ook met de nieuwste LED Matrix-verlichting, die voor 40 procent extra lichtopbrengst zorgt, zonder daarbij tegenliggers te verblinden. Vóór en achter springen vernieuwde bumpers in het oog. Voor een gunstige stroomlijn zijn in de voorbumper air curtains geïntegreerd. Aan de achterzijde valt op dat de typenaam is uitgeschreven in de nieuwe Skoda-huisstijl. Daarbij zijn de C-vormige LED-achterlichten gewijzigd. Bij bepaalde uitvoeringen is dynamische afslagverlichting inbegrepen.

ChatGPT-integratie

In de vernieuwde Octavia zijn de 10 inch Virtual Cockpit en een vrijstaand 10 inch infotainment touchdisplay standaard. Optioneel is een 13 inch-versie leverbaar. Naar verwachting is de ChatGPT chatbot per medio 2024 te integreren in de Laura stemassistent. Dit biedt meer mogelijkheden dan de stembediening alleen. Vanaf het Selection-uitrustingsniveau is een 15 Watt Phone box bij de standaarduitrusting inbegrepen. De USB C-poorten hebben een vermogen van 45 W. Daarmee zijn smartphones drie keer sneller dan voorheen op te laden.

Materialen

In de nieuwe Octavia maakt Skoda gebruik van gerecyclede materialen voor bijvoorbeeld bekledingsstoffen en afwerkingselementen. De lederen bekleding in de luxe uitvoeringen is op duurzame wijze gelooid door in plaats van chemicaliën schillen van koffiebonen te gebruiken.

Simply Clever

Simply Clever voorzieningen zijn typisch Skoda. In de vernieuwde Octavia debuteren handigheidjes zoals de automatische bagageruimteafdekking (optie) en de centrale opbergbox achterin met ruimte voor tassen, flessen en bekers. De praktische tablethouders voor de achterpassagiers zijn nu ook leverbaar voor Octavia's met sportstoelen. De ijskrabber in de tankklep en de optionele paraplu in de voordeur zijn gemaakt van alternatieve materialen.

Mild-hybride: 1.5 eTSI

Een handgeschakelde 1.5 TSI turbo-benzinemotor met een vermogen van 85 kW / 115 pk staat aan de basis van het motorengamma voor de nieuwe Octavia. Net als de versie met 110 kW/150 pk is hij er als 1.5 eTSI ook met 48V mild-hybridetechnologie. Mede dankzij een lithium-ion accu kan de Octavia 'zeilen' met uitgeschakelde verbrandingsmotor. ACT+, het systeem dat twee cilinders uitschakelt bij lage belasting, versterkt de efficiency van de 1.5 TSI-motoren. Een automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling is standaard op de mild-hybrideversies.

Veiligheid

Net als de Superb en Kodiaq is de vernieuwde Octavia uitgevoerd met een Driver Alert-systeem. Dit systeem maakt gebruik van een algoritme om afleiding en vermoeidheid vast te stellen. Daarbij wordt niet alleen informatie van het elektromechanische stuursysteem verwerkt, maar bijvoorbeeld ook van Lane Assist. Het systeem kent drie waarschuwingsniveaus: aanbeveling, waarschuwing en escalatie.

Met het nieuwe, intelligente Park Assist (leverbaar in combinatie met de DSG-transmissie) kan de Octavia automatisch inparkeren op parkeerplaatsen die parallel aan en haaks op de rijbaan liggen. Naast de stuurbewegingen neemt het systeem ook het remmen en het aanhouden van de juiste snelheid over van de bestuurder. De auto stopt vanzelf als er een obstakel is. Met Remote Park Assist kan de Octavia zelfs inparkeren zonder bestuurder aan boord. Met de MySkoda app kan de bestuurder via Bluetooth namelijk communiceren met de auto. Door in de app de gewenste manoeuvre en de rijrichting te selecteren, parkeert de Octavia op de aangewezen parkeerplaats. De maximumsnelheid bedraagt daarbij 9,5 km/u.

Vanaf tweede kwartaal in Nederland

De vernieuwde Skoda Octavia en Octavia Combi worden in het tweede kwartaal van 2024 op de Nederlandse markt verwacht. Er is dan keuze uit diverse Design Selections, waaronder de sportief getinte Sportline.