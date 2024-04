Skoda start productie vernieuwde Octavia

De vernieuwde Octavia is te herkennen aan de grotendeels herontworpen voor- en achterzijde en de slankere, meer dynamische uitstraling. Optioneel zijn er LED-matrixkoplampen verkrijgbaar, waarmee de Octavia functionaliteit met veiligheid combineert. In het interieur hebben kopers de keuze uit vier uitrustingsniveaus en negen Design Selection-uitrustingen, die allemaal duurzame componenten bevatten. Zo zijn er altijd gerecyclede stoffen toegepast en is optioneel duurzaam behandeld leder beschikbaar.

Simply Clever

In lijn met Skoda's Simply Clever-filosofie biedt de nieuwe Octavia handige functies, zoals een centrale opbergbox achterin, ontworpen voor het gemakkelijk opbergen van tassen, flessen en bekers. Ook de kleinste details zijn doordacht, met een ijskrabber in de tankklep en een optionele paraplu in de voordeur, beide vervaardigd uit innovatieve materialen.

Toevoeging van AI

Op technologisch vlak beschikt het infotainmentsysteem van de vernieuwde Octavia nu standaard over een 10 inch display. Daarbij is de AI-chatbot ChatGPT nu standaard geïntegreerd in het Laura spraakassistent-systeem, waarmee de traditionele spraakfuncties aanzienlijk worden uitgebreid. Een reeks hulpsystemen, waaronder botsingsvermijdingsassistent, afslagassistent en uitstapwaarschuwing, zijn standaard aanwezig om te voldoen aan nieuwe eisen van de Europese Unie.

Motoren

In de vernieuwde Skoda Octavia debuteert een 1.5 TSI turbo-benzinemotor met 85 kW / 115 pk aan vermogen en mild-hybridetechnologie. Om het comfort naar een hoger niveau te tillen, is deze motor desgewenst te koppelen aan de automatische DSG-transmissie van Skoda. Deze 1.5 TSI vervangt de 1.0 TSI uit het vorige model en biedt niet alleen meer vermogen, maar is ook schoner en zuiniger.

Later wordt de vernieuwde Octavia ook leverbaar met een 1.5 TSI turbo-benzinemotor met 110 kW/150 pk.

Speciaal voor Nederland: Octavia Combi First Edition

Inmiddels is de vernieuwde Octavia in Nederland al te bestellen, als Octavia Combi First Edition. Deze tijdelijke introductieversie is uitgerust met een 10 inch infotainmentsysteem met Wireless Smartlink (Apple Carplay & Android Auto), een achteruitrijcamera, achterlichten met dynamische richtingaanwijzers, LED-koplampen en parkeersensoren voor en achter. Optioneel zijn aanpassingen verkrijgbaar, zoals het nieuwe 13 inch infotainmentsysteem, LED-matrixkoplampen en assistentiesystemen zoals Travel Assist met lane change assist en adaptive cruise control.

De vernieuwde Octavia staat vanaf medio juli 2024 bij de Nederlandse Skoda-dealers.