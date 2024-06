Skoda Octavia leverbaar als Business Edition Plus

Naast zaken zoals Kessy Advanced met walk-away locking, een achteruitrijcamera, de elektrisch bediende achterklep met kick-sensor (virtual pedal) en LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers beschikt de Business Edition Plus over 17 inch lichtmetalen 'Rotare Aero' velgen, het navigatiepakket inclusief het grote (13 inch) touchdisplay en Sunset Privacy Glass. Drive Mode Selection is eveneens standaard.

Het rijassistentiesysteem Travel Assist is standaard op elke Octavia Business Edition Plus. Hierin komen de assistentiesystemen Emergency Assist, fileassistent, Adaptive Lane Assist, adaptieve vooruitziende cruise control en verkeersbordenherkenning samen. De slimme samenwerking van deze systemen maakt het rijden veiliger.

Meerprijs

De nieuwe Octavia Business Edition Plus-uitvoeringen bieden het pakket extra's voor een meerprijs van € 1.000 ten opzichte van de reguliere Business Edition-uitvoeringen. De Octavia 1.5 TSI Business Edition Plus (85 kW / 115 pk, handgeschakelde zesversnellingsbak) is er vanaf € 35.490 (Combi: € 36.990). De Business Edition Plus-versies zijn er ook als 1.5 eTSI met mild-hybridetechnologie (MHEV). Daarbij is er keuze uit twee vermogensversies: 85 kW / 115 pk en 110 kW / 150 pk. Een automatische DSG-transmissie is standaard op elke Octavia Business Edition Plus MHEV.Het maximale trekgewicht bedraagt 1.500 kg.

De nieuwe Octavia Business Plus-uitvoeringen zijn online samen te stellen in de configurator op Skoda.nl en aansluitend te bestellen bij de dealer. De levering start medio oktober 2024.