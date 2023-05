Skoda doet mee aan Dag van de Biodiversiteit

"Als internationale autofabrikant is Skoda Auto zich terdege bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu. Het verder beperken van de ecologische impact van onze bedrijfsactiviteiten is en blijft een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsstrategie", verklaart Michael Oeljeklaus, Skoda Auto bestuurslid voor Productie en Logistiek. "Op onze wereldwijde locaties zetten we ons maximaal in voor het behoud en herstel van de biodiversiteit - zelfs buiten onze fabriekspoorten. De betrokkenheid van onze medewerkers speelt hierin een grote rol. Elk jaar lanceren onze 'Škodians' samen projecten en helpen ze ons milieu op de lange termijn te beschermen."

70.000 bomen in 2023

Sinds 2007 plant Skoda één nieuwe boom voor elke nieuwe auto die de fabrikant aan klanten in Tsjechië levert, en in 2021 passeerde de onderneming de grens van één miljoen. Sinds 2017 zijn ook Skoda-dealers en klanten betrokken bij het project. In totaal zullen er in 2023 alleen al 71.152 nieuwe bomen worden gepland. Deze bomen houden water vast in de bodem en voorkomen bodemerosie, terwijl ze ook bijdragen aan de biodiversiteit en het in evenwicht houden van ecosystemen.

In samenwerking met de Partnership Foundation omvat het initiatief ook dit jaar weer een financieringsprogramma, waarvoor steden, gemeenten, non-profitorganisaties, scholen, nationale parken en andere instellingen in het hele land zich kunnen aanmelden om hun projecten te ondersteunen. De organisaties die financiering ontvangen, kopen de zaailingen, terwijl Skoda Auto de kosten draagt en deelt in de inspanningen om voor ze te zorgen.

In lijn met het planten van bomen ligt dendrologisch onderzoek, dat sinds 2010 jaarlijks gedurende twee tot drie maanden in de zomer en herfst wordt uitgevoerd. Het onderzoek inventariseert alle boom- en struiksoorten; in totaal ruim 1.200 bomen en meer dan 460 struikgewassen die te vinden zijn op een oppervlakte van 24.000 m2. Het onderzoek bestaat uit het monitoren en vastleggen van tal van gegevens, waaronder het geslacht en de soort, de omtrek van de stam op 1,3 meter hoogte van de voet van de boom, de totale hoogte, leeftijd en vitaliteit.

KrakonoŇ° Gardens

Het Skoda Auto Endowment Fund heeft dit jaar met steun van de Skoda Auto Brand Management-afdeling en Volkswagen Financial Services het Krakonoš Gardens-financieringsinitiatief gelanceerd. Het project is gericht op het beschermen van de natuur en het bevorderen van de biodiversiteit, bijvoorbeeld op het gebied van soorten in een bepaalde omgeving en ecosystemen op een specifieke locatie. Steden, lokale overheden en andere organisaties komen in aanmerking voor subsidies tot 250.000 Tsjechische kronen om hun projecten te financieren. Focus op biodiversiteit in Indiase fabrieken

Als grondlegger van het India Business and Biodiversity Initiative (IBBI) zet Skoda Auto Volkswagen India Pvt. Ltd. (SAVWIPL) zich via verschillende projecten in voor de bescherming van biodiversiteit in India. Het 500 hectare grote terrein van de autofabrikant in Pune vormt bijvoorbeeld het leefgebied voor meer dan 340 plant-, boom- en diersoorten, terwijl een speciale vlinder- en bijentuin voedsel en onderdak biedt aan insecten. Bij de fabriek in Aurangabad produceren een 'Oxygen Park' en 'Green Hub', bestaande uit 36.500 bomen, niet alleen zuurstof en binden ze koolstofdioxide, maar bieden ze ook broedplaatsen voor inheemse vogelsoorten en bevorderen ze de biodiversiteit. In een tweede fase worden nog eens 50.000 bomen geplant.

Zonnepanelen op de Indiase fabriek dragen daarnaast bij aan duurzame energievoorziening. In Pune heeft SAVWIPL India één van de grootste zonne-energievoorzieningen binnen de auto-industrie in het land in gebruik genomen (jaarlijks 26,6 miljoen kWh).

In het Alibag-district van Maharashtra ondersteunt Skoda Auto de herbebossing van 100 hectare bosgebied met meer dan 500.000 mangrovebomen. Deze gaan een rol spelen bij het vasthouden van blauwe koolstof en het vergroten van het levensonderhoud van lokale gemeenschappen. Bovendien helpen projecten als deze om in droogtegevoelige gebieden miljoenen liters regenwater op te vangen. Dit ondersteunt zowel de biodiversiteit als de aanvulling van het grondwater, wat de lokale bevolking, de landbouw en de veeteelt ten goede komt.

Next Level - Skoda Strategie 2030

Skoda Auto zet zich naar eigen zeggen in om de milieu-impact van zijn bedrijfsactiviteiten tot een minimum te beperken. De autofabrikant heeft een 'GreenFuture'-strategie ontwikkeld die zijn doelstellingen voor klimaatbescherming en duurzaamheid over de gehele waardeketen omvat. Deze strategie focust op drie kerngebieden: 'GreenFactory', 'GreenProduct' en 'GreenRetail'. Skoda Auto heeft zich tot doel gesteld dat zijn drie Tsjechische fabrieken in 2030 netto nul emissies realiseren. Bovendien is de onderneming van plan de uitstoot van zijn Europese wagenpark ten opzichte van 2020 met meer dan 50% te verminderen.