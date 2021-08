Nieuwe Skoda Fabia krijgt turbo-benzinemotoren

16 augustus 2021 | De nieuwe Skoda Fabia, die in november 2021 zijn opwachting maakt in Nederland, wordt leverbaar met twee 1.0 TSI turbo-benzinemotoren. Deze driecilinder EVO-motoren leveren een vermogen van respectievelijk 70 kW/95 en 81 kW/110 pk, en voldoen aan de Euro 6d emissie-eisen.

De nieuwe Skoda Fabia wordt in ons land uitsluitend leverbaar met driecilinder 1,0-liter turbo-benzinemotoren. Klanten kunnen kiezen uit twee varianten. De versie met 70 kW / 95pk heeft een handgeschakelde vijfversnellingsbak, de 81 kW / 110 pk sterke variant wordt standaard geleverd met een 7-traps DSG-transmissie met dubbele koppeling. Net als de handgeschakelde versnellingsbak worden beide motoren geproduceerd in de Skoda-fabriek in Mladá Boleslav, De zeventraps DSG-transmissie is afkomstig uit de Tsjechische Vrchlabí-fabriek.

Skoda heeft tal van technologische verbeteringen doorgevoerd aan de twee driecilinder TSI-motoren. Daardoor zijn ze nu niet alleen zuiniger, maar leveren ze ook betere prestaties. De krukas, zuigers en zuigerveren ondervinden een lagere interne weerstand, terwijl de koeling is verbeterd door een gemodificeerde circulatie in de cilinderkop, de verbrandingskamers en het geïntegreerde uitlaatspruitstuk. Beide 1.0 TSI-motoren hebben directe brandstofinspuiting die werkt met een inspuitdruk van 350 bar. De gietijzeren cilinderbussen in het aluminium onderblok zijn vervangen dooreen innovatieve plasmacoating, wat de interne weerstand nog verder verkleint.

