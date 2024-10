Skoda Fabia bestaat 25 jaar

De onthulling van de Škoda Fabia op dinsdag 14 september 1999 markeerde het begin van een opmerkelijk verhaal voor de Tsjechische autofabrikant uit Mladá Boleslav. Zelfs na een kwart eeuw is het oorspronkelijke Fabia-DNA nog steeds terug te vinden in de vierde generatie van het model. Die blijft internationaal onveranderd populair dankzij bewezen sterke punten als de interieurruimte, wendbaarheid en prijs-kwaliteitverhouding.

Eerste-generatie Škoda Fabia (1999 - 2008)

Een kwart eeuw geleden was de Škoda Fabia één van de primeurs op de 58e IAA Autoshow van Frankfurt. Hij debuteerde als vijfdeurs hatchback, als beoogd opvolger van de Škoda Felicia. Minder dan een jaar na de onthulling volgde een stationwagenversie en in 2001 startte de productie van de sedan. Voor het ontwerp van de eerste-generatie Fabia tekende een team van ongeveer twintig designers, onder leiding van Škoda's toenmalige Hoofd Design, Dirk van Braeckel. Deze eerste-generatie Fabia werd gebouwd op het PQ24 platform voor compacte auto's en kreeg een breed scala aan aandrijflijnen. In maart 2003 debuteerde de sportieve RS-variant, met een 96 kW/131 pk sterke 1.9 TDI turbodieselmotor.

Tweede-generatie Škoda Fabia (2007 - 2014)

In maart 2007 maakte de tweede-generatie Škoda Fabia zijn opwachting op de Autosalon van Genève. Op basis van hetzelfde platform als zijn voorganger werd het nieuwe model iets langer (+22 mm) en hoger (+47 mm). In september 2007 onthulde Škoda de stationwagenversie. De Scout-variant en de RS-versie met een 1.4 TSI tubo-benzinemotor (132 kW/180 pk) voegden zich in 2009 bij het aanbod. Met deze generatie Fabia introduceerde Škoda ook de Monte Carlo-versie.

Derde-generatie Škoda Fabia (2014 - 2022)

Generatie drie van de Škoda Fabia zag het levenslicht op de Autosalon van Parijs, in oktober 2014. In technologisch opzicht was hij gebouwd op het PQ26-platform. Het design kreeg scherpere en dynamischere lijnen, mede geholpen door een verandering in de proporties. De auto was namelijk 90 mm breder en 30 mm lager dan zijn voorganger. Ook werden er aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de veiligheids- en comfortfuncties. Zo kon de Škoda Fabia voor het eerst worden uitgerust met Front Assist, adaptive cruise control en vermoeidheidsherkenning. De facelift van 2018 breidde de uitrusting van het model uit met onder meer full-LED koplampen en dodehoekbewaking.

Vierde-generatie Škoda Fabia (2021 - heden)

De huidige, vierde generatie van de Škoda Fabia werd in het voorjaar van 2021 gelanceerd als vijfdeurs hatchback, op het MQB A0-platform. Het uiterlijk is het resultaat van een designteam onder leiding van Hoofd Škoda Design Oliver Stefani. Deze vierde-generatie Fabia is meer dan 4,1 meter lang en de bagageruimte groeide tot 380 liter, 50 liter meer dan zijn voorganger. Het model kan worden uitgerust met voorzieningen zoals Travel Assist 2.0, automatisch parkeren, rijstrookassistent, verkeersbordherkenning, zijassistent voor rijstrookwisselingen en Front Assist met voorspellende bescherming van voetgangers en fietsers.

Autosport

Alle generaties van de Škoda Fabia hebben een impact gehad op de internationale rallysport. Nadat Škoda deze vorm van autosport betrad met de eerste-generatie Fabia WRC (2003), verlegde de Tsjechische autofabrikant zijn focus met de tweede generatie naar een meer betaalbare competitiecategorie. In 2009 verscheen de Škoda Fabia Super 2000 op het rallytoneel en behaalde een reeks successen voor zowel het Škoda Motorsport fabrieksteam als voor klantenteams wereldwijd. De echte mijlpaal die de naam van Škoda in de autosport verstevigde, volgde in 2015 met de derde-generatie Fabia, waarmee het merk deelnam in de WRC2-categorie. Raceteams over de hele wereld kochten meer dan 470 Rally2- en Rally2 evo-Fabia's, waarmee ze tot nu toe de bestverkochte en meest succesvolle rallyspecials zijn. De huidige vierde-generatie Fabia fungeert als basis voor de Škoda Fabia RS Rally2, die het succesverhaal voortzet met overwinningen in nationale en internationale kampioenschappen.