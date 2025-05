Skoda bouwt 5 miljoenste Fabia

De Škoda Fabia behoort al lange tijd tot de best verkochte modellen van het merk. Vorig jaar behoorde hij tot Škoda's op twee na populairste auto's, met 117.100 wereldwijd geleverde exemplaren over heel 2024. De eerste generatie Fabia werd in 1999 onthuld op de Frankfurt Motor Show als opvolger van de geliefde Felicia. Hij werd gebouwd op een volledig nieuw platform en werd aangeboden met een grote verscheidenheid aan motoren, transmissies en carrosseriestijlen. In de loop der jaren heeft de Fabia een sleutelrol gespeeld bij het vergroten van de populariteit van het merk Škoda op de Europese markten. Zijn naam is ook stevig verankerd in de autosportgeschiedenis, inclusief de meest recente generaties. De Fabia behoort tot de meest succesvolle rallyauto's aller tijden in hun respectieve categorieën.

Vier generaties

De Škoda Fabia van de eerste generatie (1999-2008) debuteerde als vijfdeurs hatchback met een lengte van 3.960 mm. Minder dan een jaar later werd de stationwagonversie geïntroduceerd, gevolgd door een sedan in 2001. De opvallende styling was het werk van een designteam onder leiding van toenmalig hoofdontwerper Dirk van Braeckel. De eerste Fabia werd gebouwd op het geavanceerde PQ24-platform voor kleine auto's en bood een breed scala aan aandrijflijnen. In maart 2003 werd een sportieve RS-versie gelanceerd, met een 1.9 TDI turbodiesel (96 kW) die pittige prestaties combineerde met een laag brandstofverbruik.

De Škoda Fabia van de tweede generatie (2007-2014) ging in maart 2007 in première op de Autosalon van Genève. Hij was gebaseerd op hetzelfde platform als zijn voorganger, maar was 22 mm langer en 47 mm hoger. Zes maanden later volgde een stationwagonversie. In 2009 werd het aanbod uitgebreid met de Scout-variant met offroad-designkenmerken en een RS-model met een 1.4 TSI turbobenzinemotor met een vermogen van 132 kW. Deze generatie introduceerde ook de Monte Carlo-uitvoering.

De derde generatie Škoda Fabia (2014-2022) werd in oktober 2014 onthuld op de Autosalon van Parijs. Hij werd gebouwd op het PQ26-platform en kreeg nieuwe proporties die hem een dynamischere uitstraling gaven. Veiligheid en comfort werden ook verbeterd: de Fabia was nu verkrijgbaar met Front Assist, adaptieve cruisecontrol en vermoeidheidsdetectie voor de bestuurder. Een facelift in 2018 voegde nog meer techniek toe, waaronder Full LED-koplampen en dodehoekbewaking.

De vierde generatie Škoda Fabia (2021-heden) arriveerde in het voorjaar van 2021 als vijfdeurs hatchback op basis van het MQB A0-platform. Het ontwerp is ontwikkeld door het Škoda Design-team onder leiding van Oliver Stefani. Deze generatie meet langer dan 4,1 meter en de bagageruimte groeide met 50 liter tot 380 liter. Hij kan worden uitgerust met de nieuwste functies en systemen, zoals automatisch parkeren en Travel Assist 2.0, dat adaptieve cruise control, voorspellende bescherming voor voetgangers en fietsers, adaptieve rijstrookassistentie en verkeersbordherkenning omvat.