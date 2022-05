Red Dot Award voor Skoda Fabia

De vakjury van de Red Dot Award was dan ook onder de indruk van de nieuwste winnaar: "De FABIA heeft door zijn uitgekiende interieurdesign een sportieve én sympathieke uitstraling, en het interieur is verrassend ruimtelijk." Oliver Stefani, Head of Skoda Design over de prijs: "Het opnieuw winnen van de Red Dot Award is een eer en een prachtige bevestiging van ons werk. Onze auto's maken stuk voor stuk indruk op de internationale juryleden én onze klanten."

De Red Dot Award is een van 's werelds meeste bekende en prestigieuze designwedstrijden. 48 juryleden uit 23 landen, waaronder professoren, ontwerpers, journalisten en consultants, evalueren elke inzending op basis van talrijke criteria, waaronder functionaliteit, ergonomie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. In 2022 wordt de Red Dot, een internationaal erkend keurmerk voor hoogwaardig productontwerp, voor de 67e keer uitgereikt. De officiële prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Red Dot Gala op 20 juni 2022 in Essen.

De nieuwste Red Dot Award voor de FABIA is inmiddels de zeventiende designprijs die de internationale jury aan Skoda heeft toegekend. Het merk uit Tsjechië ontving de eerste Red Dot Award voor de OCTAVIA COMBI II in 2006. Na nog vier Red Dot Awards in de categorie Brand and Communication Design, won Skoda AUTO vorig jaar ook voor het eerst de prijs in de categorie Interface & User Experience voor de MySkoda smartphone app en het digitale designsysteem Skoda Flow.

Alle Skoda-modellen met een Red Dot Award op een rij