18 februari 2020 | Skoda zet in op LED-technologie. De SUPERB is voortaan ook leverbaar met Full-LED matrixverlichting. Naast andere voordelen is het met deze technologie mogelijk om altijd met groot licht te rijden. De compacte SCALA en KAMIQ zijn net als de KAROQ eveneens leverbaar met LED-verlichting en optionele Full-LED koplampen met adaptieve functies. Naast de zeer hoge lichtopbrengst van de LED-units vóór zorgen heldere en snel reagerende LED-achterlichten en -remlichten voor een hoger veiligheidsniveau.

In de Skoda SUPERB met optionele Full-LED matrixkoplampen garanderen moderne LED-verlichtingssystemen 's avonds en 's nachts een hogere veiligheid. De LED-technologie zorgt voor een heldere en homogene verlichting van de weg. Individueel aanstuurbare LED's in de lichtmodules genereren vanuit verschillende segmenten een lichtbundel voor dimlicht en grootlicht. Een camera achter de voorruit 'ziet' voertuigen en reflecterende objecten en personen die automatisch worden beschermd door de intelligente verlichtingstechnologie. Daarbij schakelt de controle-unit direct en automatisch individuele delen van de lichtbundel uit, waardoor het mogelijk wordt om altijd met grootlicht ingeschakeld te rijden, zonder andere weggebruikers te verblinden.

Aanvullend schakelt LED matrixtechnologie tussen uiteenlopende lichtstanden voor verschillende rijsituaties en weersomstandigheden. Het intelligente systeem herkent met behulp van GPS-data uit het navigatiesysteem en de rijsnelheid bijvoorbeeld of de auto in de stad, daarbuiten of op een snelweg rijdt. Op basis van die informatie past het systeem automatisch de bermverlichting aan of schakelt het de actieve bochtverlichting in of uit. In de regen en bij slecht weer verlicht de bochtverlichting het gebied voor de auto bovendien intensiever. In de KODIAQ, KAROQ en KAMIQ SUV-modellen én in de SCALA en FABIA hebben de optionele Full-LED koplampen tevens adaptieve functies.

Naast nieuwe mogelijkheden in design geven de moderne LED-koplampen een grotere lichtopbrengst en efficiency dan halogeenlampen. Het dimlicht van de Full-LED koplampen in de nieuwe FABIA genereert bijvoorbeeld 66 procent meer licht dan voorheen. Ook hebben LED's een langere levensduur dan halogeenverlichting en ze verbruiken minder energie. LED-modules worden tevens gebruikt voor mistlampen.

Naast de koplampen maakt Skoda ook gebruik van LED-technologie voor de achterlichten. Met name de snelle reactie van de verlichting en de helderheid van de remlichten vergroten de actieve veiligheid, omdat achteropkomend verkeer beter en sneller op remimpulsen kan reageren. Dynamische richtingaanwijzers, die van binnen naar buiten toe oplichten, zijn optioneel beschikbaar voor de SUPERB, SCALA en KAMIQ - bij die laatste ook vóór. Ze vergroten niet alleen de dynamische uitstraling van de auto, maar ook de zichtbaarheid ervan voor medeweggebruikers.

