Skoda ENYAQ iV ontvangt software update

Skoda voert de software-update voor bestaande ENYAQ iV-modellen uit als onderdeel van een service-actie die gratis is voor eigenaren. Zij worden de komende periode benaderd door hun Skoda-dealer om een afspraak voor de installatie van de software-update in te plannen.

Sneller laden

Dankzij de software-update neemt het maximum laadvermogen toe tot 120kW voor auto's met een 62 kWh accupakket en tot 135kW voor modellen met de 82 kWh accuvariant. Dankzij een verbeterd warmtemanagement van het accupakket wordt de actieradius van de ENYAQ iV-familie in de praktijk verder vergroot. Verder laten de laad- en rijbereik-graphics in het infotainmentsysteem nu ook de bestemming zien, inclusief eventueel benodigde laadstops.

Met het oog op het accupakket en laden biedt de nieuwe software ook een nieuwe beschermfunctie, waarbij het accupakket bij de volgende laadstop indien gewenst tot een maximum van slechts 80 procent wordt opgeladen. Dit helpt het accupakket te sparen en verlengt de levensduur ervan.

Comfort

De Digital Cockpit en het head-up display zijn eveneens verbeterd. Ze laten nu in procenten ook de resterende hoeveelheid energie in het accupakket zien. De achteruitrijcamera biedt nu in donkere omstandigheden meer contrast voor een beter zicht rondom de auto. Via een knop op het multifunctionele stuurwiel kan de bestuurder voortaan bovendien gemakkelijker schakelen tussen de Adaptive Cruise Control (ACC) en Travel Assist. Tevens zijn tal van Skoda Connect online diensten uitgebreid of verfijnd, waardoor ze intuïtiever in het gebruik zouden zijn.

Tot dusver heeft Skoda ruim 70.000 exemplaren uit de ENYAQ iV-familie aan klanten afgeleverd, goed voor een marktaandeel van 3,5% en een zevende positie op de Europese markt voor volledig elektrische auto's. Op de Tsjechische thuismarkt behoren de ENYAQ iV-modellen tot de bestverkochte BEV's, net als in Slowakije, Finland, Denemarken. Tevens was de ENYAQ iV vorig jaar de bestverkochte elektrische auto in Nederland en staat hij ook dit jaar stevig op de nummer 1-positie.