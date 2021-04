Skoda Octavia nu ook als Sportline

9 april 2021 | Skoda breidt de OCTAVIA-lijn uit met de SPORTLINE. Deze sportieve uitvoering van de OCTAVIA hatchback en stationcar is te herkennen aan de zwarte exterieurdetails en het sportief gestyld interieur.

Net als de SPORTLINE-versies van overige Skoda-modellen is deze nieuwe, sportieve variant van de OCTAVIA een echte blikvanger dankzij de in hoogglans zwart uitgevoerde voorspoiler, grille-omlijsting en het Skoda-embleem op de achterklep. De zwarte diffuser in de achterbumper is afgewerkt met een verchroomde sierlijst, terwijl de OCTAVIA HATCHBACK bovendien een zwarte achterspoiler heeft. Standaard staat de OCTAVIA SPORTLINE op zwarte 17 inch Pulsar-velgen. Optioneel zijn zwart-metallic 18 inch Vega-exemplaren en exclusieve hoogglans zwarte 19 inch Taurus-velgen beschikbaar.

Het interieur van de OCTAVIA SPORTLINE is sportief gestyled met een multifunctioneel 3-spaaks sportstuur en sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen die bekleed zijn met ademende ThermoFlux-stoffering. Het stuur is afgewerkt met een SPORTLINE-badge. De nieuwe OCTAVIA SPORTLINE heeft diverse Simply Clever-features aan boord, waaronder een USB-C poort in de binnenspiegel.

Tegen meerprijs is de OCTAVIA SPORTLINE te voorzien DCC Dynamic Chassis Control. Met dit adaptief gedempte onderstel kiest de bestuurder voor extra comfort of juist voor sportieve rijeigenschappen. Een andere optie is Crew Protect Assist, een proactief veiligheidssysteem dat de inzittenden extra beschermt bij een dreigend ongeval. Andere innovatieve veiligheidssystemen zijn Collision Avoidance Assist, Turn Assist en de nieuwe centrale airbag tussen de stoelen voorin.

De SPORTLINE-versies van de Skoda OCTAVIA HATCHBACK en COMBI 1.4 TSI iV Plug-in Hybrid zijn vanaf zomer 2021 in Nederland bestelbaar.

Nieuwe vloermatten voor de Octavia?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Skoda OCTAVIA RS iV Business bestelbaar

19 januari 2021

Hybride motoren voor Skoda Octavia

10 september 2020

Nieuwe motoren voor Skoda Octavia 2020

30 juli 2020

Skoda introduceert OCTAVIA G-TEC op CNG

26 juni 2020