Skoda produceert miljoenste batterij voor Volkswagen

Škoda produceert sinds september 2019 hoogvoltaccu's, toen de onderneming startte met de assemblage van tractieaccu's voor de Superb iV plug-in hybride. In mei 2022 begon de fabriek in Mladá Boleslav met de bouw van accusystemen voor volledig elektrische modellen op basis van het MEB-platform. Deze accupakketten worden gebruikt in de Škoda Enyaq en de nieuwe Škoda Elroq, evenals in modellen van Volkswagen, Audi, SEAT en CUPRA. Momenteel richt Škoda zich in Mladá Boleslav uitsluitend op de productie van batterijen voor MEB-systemen.

In 2023 zijn de faciliteiten in Mladá Boleslav uitgebreid met een tweede assemblagelijn, waardoor de totale dagelijkse productiecapaciteit is toegenomen tot 1.500 accusystemen. Per shift werken ongeveer 90 werknemers in een productiegebied van ongeveer 10.500 m². Daarnaast voeren 82 volautomatische robots taken uit, zoals het beheer van bijzonder zware onderdelen. Elke 60 seconden wordt er een accupakket geproduceerd. Aan het eind van de productielijn weegt elke batterij ongeveer 490 kilogram (82 kWh-versie).

De lithium-ion accu's uit Mladá Boleslav hebben een modulair ontwerp, waardoor een breed scala aan hoogvoltaccu's kan worden geproduceerd. De accupakketten bestaan uit 8 tot 13 modules met 16 tot 26 cellen, met een capaciteit van 55 tot 91 kWh (nettocapaciteit: 52 tot 86 kWh).

Kwaliteitscontrole

Afgelopen juni opende Škoda een moderne controle-unit om het kwaliteitscontroleproces van de uiteindelijk geassembleerde accupakketten te optimaliseren. Het systeem maakt gebruik van computertomografie (CT), waarmee complexe inwendige details tot een grootte van slechts 4 micron (vierduizendste millimeter) kunnen worden vastgelegd. Deze technologie maakt zeer gedetailleerde beelden van interne batterijcomponenten mogelijk, waardoor potentiële onregelmatigheden in individuele onderdelen kunnen worden opgespoord, zonder het hele batterijsysteem te hoeven demonteren. Bovendien kan het systeem worden gebruikt om cellen te onderzoeken die al in gebruik zijn.