Skoda introduceert nieuwe motoren voor Octavia

30 juli 2020 | Skoda breidt het motorengamma voor de Octavia hatchback en Combi sterk uit. Een belangrijke nieuwkomer is de 81 kW / 110 pk sterke 1.0 TSI, die per direct het aanbod versterkt. Vanaf september 2020 is de nieuwe Octavia tevens beschikbaar met de 1.0 e-TEC met mild hybrid-technologie, de 1.5 TSI G-TEC op aardgas en volgt ook de Octavia iV plug-in hybrid.

De 1.0 TSI benzinemotor met een vermogen van 81 kW/110 pk waarmee Skoda het Octavia-aanbod nu uitbreidt, wordt geleverd in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Daarmee is de Octavia goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 10,8 seconden (Combi: 10,9 sec.). Het gemiddelde theoretische verbruik bedraagt 5,2 l/100 km (CO2: 117 g/km) voor de Octavia hatchback en 5,3 l/100 km (CO2: 120 g/km) voor de Combi.

De nieuwe 1.0 TSI is te combineren met een ruime keuze aan uitvoeringen. De basisuitvoering is de Octavia 1.0 Ambition, die leverbaar is vanaf € 27.290. Hij beschikt standaard over het infotainmentsysteem Columbus met navigatie, een 10 inch touchdisplay, de Virtual Cockpit, voice control, Skoda Connect, Smartlink, volautomatische airconditioning, cruise control, Easy start, LED koplampen en -achterlichten en lichtmetalen velgen. De Octavia 1.0 TSI Style (vanaf € 29.090) voegt daar extra luxe en gebruiksgemak aan toe met onder andere een LTE 4G internetmodule, bluetooth telefoonvoorbereiding, draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones, keyless entry & start, parkeersensoren V/A, stoelverwarming en extra donker getinte ramen achter.

Naast de reguliere uitvoeringen is de Octavia 1.0 TSI er ook in Business-uitvoeringen, te beginnen met de Business Edition. De Octavia 1.0 TSI Business Edition vult de standaarduitrusting van de Ambition aan met een LTE 4G internetmodule, bluetooth telefoonvoorbereiding, draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones, een elektrisch bediende achterklep, Driving Mode Select, de Driver Activity Assistant, parkeersensoren V/A en full LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers. De Octavia 1.0 TSI Business Edition is er vanaf € 26.990.

De Octavia 1.0 TSI Sport Business heeft alle luxe van de Ambition, aangevuld met sportieve accenten als een multifunctioneel met leder bekleed sportstuur, sportstoelen, Driving Mode Select, full LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en in zwart uitgevoerde in- en exterieuraccenten. De Octavia 1.0 TSI Sport Business is er vanaf € 27.390.

De Octavia 1.0 TSI Business Edition Plus biedt ultieme luxe. Om te beginnen heeft hij de uitrusting van de Style als basis, aangevuld met een elektrisch te openen/sluiten achterklep, adaptieve cruise control, 3-zone climate control met bedieningspaneel achterin, LED-interieurverlichting, Side Assist, Driving Mode Select en meer. De Octavia Business Edition Plus is er als hatchback vanaf € 29.490.

De Octavia wordt vanaf september 2020 ook leverbaar met de 1.0 TSI e-TEC. Mild hybrid-technologie maakt het mogelijk om energie die vrijkomt bij het afremmen op te slaan en vervolgens te gebruiken voor een duwtje in de rug bij het accelereren of om uit te rollen met uitgeschakelde benzinemotor. Dit beperkt het verbruik en de CO2-uitstoot. De 1.0 TSI e-TEC is altijd gekoppeld aan de automatische 7-traps DSG-transmissie.

Voor het eerst is de Octavia er ook met plug-in hybridetechnologie. In de Octavia iV-modellen werkt een 1.4 TSI benzinemotor samen met een elektromotor (systeemvermogen 150 kW/204 pk). Dankzij een accu, die 13 kWh aan energie levert, kan de Octavia iV in theorie tot 60 kilometer elektrisch aangedreven rijden (volgens WLTP).

Octavia rijden op aardgas kan met de 1.5 TSI G-TEC ( 96 kW / 131 pk). Dankzij drie CNG-tanks (CNG: Compressed Natural Gas) bedraagt de theoretische actieradius op aardas 500 kilometer (WLTP). Vergeleken met benzine beperkt het gebruik van aardgas de CO2-uitstoot met 25%. Ook de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en roetdeeltjes ligt aanzienlijk lager.

Skoda Octavia privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 359,-

Skoda introduceert OCTAVIA G-TEC op CNG

26 juni 2020

Skoda Octavia eerst als First Edition

1 april 2020

Skoda introduceert 4e generatie Octavia

19 maart 2020

Skoda produceert 7 miljoenste Octavia

21 februari 2020