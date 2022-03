Nieuwe software voor Skoda ENYAQ iV

2 maart 2022 | Skoda gaat de elektrische ENYAQ iV-familie voorzien van nieuwe software die het rijbereik vergroot, de laadtijden verkort, het comfort verhoogt en de werking optimaliseert. Sinds de productiestart van de ENYAQ COUPÉ iV installeert Skoda deze nieuwe ME3-softwareversie in alle ENYAQ iV's. Modellen die al aan klanten zijn geleverd, worden vanaf de tweede helft van dit jaar door de dealer gratis aangepast. Klanten ontvangen binnenkort meer informatie over de upgrade naar de nieuwe softwareversie.

Met de nieuwe ME3-voertuigsoftware kan de bestuurder via een knop op het centrale display de nieuwe 'accuonderhoud'-modus activeren. Dit betekent dat het accupakket voor maximaal 80 procent wordt opgeladen bij de eerste keer dat de ENYAQ iV daarna aan de stekker gaat. Het programma verlaagt ook de DC-laadsnelheid en het maximale laadvermogen om stroompieken te voorkomen. Deze maatregelen, vergelijkbaar met de 'eco-modus' op een smartphone, helpen het accupakket te sparen en de levensduur ervan te verlengen. Zo nodig zijn altijd de volledige opslagcapaciteit van het accupakket en de maximale laadsnelheid beschikbaar. Daarnaast is het menu 'Opladen' in het infotainmentsysteem herzien. Behalve dat het scherm het percentage stroom van het accupakket en de actieradius weergeeft, is nu ook informatie over de bestemming en eventuele laadstops af te lezen.

De vierwielaangedreven versies van de ENYAQ iV hebben nu ook een nieuw rijprofiel. De 'tractiemodus' is ontworpen voor het rijden op onverharde of gladde wegen en biedt constante vierwielaandrijving bij snelheden tot 20 km/u. Het past onder andere de ASR-functie aan zodat het tractiecontrolesysteem minder snel ingrijpt bij het wegrijden. Ook de laadcontrole is eenvoudiger gemaakt. In het navigatiesysteem kan bijvoorbeeld een alternatief laadstation in de huidige route worden opgenomen door simpelweg op de knop 'Toevoegen' te drukken. Voor alle geplande laadstops worden de resterende accucapaciteit en verwachte laadtijd gedetailleerd weergegeven. De nieuwe software omvat ook verbeteringen aan de weergaven in de Digital Cockpit en in het Head-up Display.

De temperatuurregeling van het accupakket wordt nu geactiveerd bij lagere temperaturen dan voorheen en wordt continu aangepast. Hierdoor wordt de ideale temperatuur van de aandrijfaccu sneller bereikt en blijft deze langer binnen het optimale bereik. Dit zorgt voor een langere levensduur, een geoptimaliseerd vermogen en een efficiëntere recuperatie en dus een groter maximaal reëel bereik. In de Skoda ENYAQ COUPÉ iV 60 loopt dat volgens de WLTP-cyclus in theorie op tot 416 kilometer. De ENYAQ COUPÉ iV 80 kan in theorie tot 544 kilometer afleggen; de ENYAQ COUPÉ iV 80x met twee elektromotoren komt maximaal 520 kilometer ver.

Met behulp van wisselstroom en een CCS-stekker (Combined Charging System) kan energie tot 11 kW thuis worden geladen met een Skoda iV Charger wallbox. Een 62 kWh-batterij kan daarmee bijvoorbeeld in 6,25 uur van 10 naar 80 procent van zijn capaciteit worden geladen; het 82 kWh accupakket heeft daarvoor zo'n 7,5 uur nodig. De iV Universal Charger, een mobiele laadoplossing met verwisselbare connectoren, biedt maximale flexibiliteit. Met de CEE-adapter kunnen ook 400V-stopcontacten tot 11 kW worden gebruikt, terwijl een Schuko-adapter het laden aan een 230V-huishoudstopcontact mogelijk maakt. Bij het laden met gelijkstroom hebben voertuigen met de 62 kWh-accu dankzij de nieuwe software nu een laadvermogen tot 120 kW, en tot 135 kW voor ENYAQ iV-modellen met de grotere 82 kWh-accu. Dit betekent dat bij een openbaar 50 kW-laadstation het laadproces van 10 naar 80 procent circa 55 minuten (62 kWh-batterij) of 70 minuten (82 kWh-batterij) in beslag neemt. Bij een snellaadstation kunnen de ENYAQ iV 60 met 120 kW laadvermogen en de ENYAQ iV 80x met het grote accupakket en laadvermogen van 135 kW dit laadproces in 35 minuten klaren.

