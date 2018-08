Skoda Connect 1 maand gratis

29 augustus 2018 | Met de diensten van Skoda Connect zijn Skoda-rijders voortaan altijd online en profiteren ze van meer vrijheid en veiligheid. Nieuwe Skoda's vanaf modeljaar 2019 met het Columbus-infotainmentsysteem worden nu standaard geleverd met een Vodafone-simkaart. Daarmee kunnen klanten een maand lang gratis alle voordelen en gemakken van Skoda Connect uitgebreid en vrijblijvend uitproberen. De gratis dataruimte bedraagt tijdens de testperiode 1 GB.

De mobiele online diensten van Skoda Connect omvatten Infotainment Online, Care Connect en Emergency Call. Na een eenmalige registratie is het bijvoorbeeld mogelijk om via Infotainment Online realtime verkeersinformatie te krijgen of te ontdekken waar er nog vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

De Care Connect-services omvatten onder meer de Proactieve Service, die indien nodig contact zoekt met de klantenservice of werkplaats. De overdracht van gegevens om Care Connect te gebruiken gebeurt via een ingebouwde simkaart. Als alternatief kan Infotainment Online ook worden gebruikt middels de WLAN-hotspot van een smartphone. De verbinding moet dan wel steeds opnieuw worden opgebouwd wanneer de Skoda-rijder vertrekt, waarbij het datavolume en de batterij van de eigen smartphone worden gebruikt.

Met de gratis Vodafone-simkaart wordt de internetverbinding voor het gebruik van Infotainment Online altijd automatisch gemaakt. Aan het einde van de gratis proefperiode (maximaal 1 GB of 28 dagen) kunnen gebruikers een nieuw datapakket van Vodafone kopen voor een dag, een maand of een jaar. De infotainment online diensten zijn dus individueel bruikbaar. Het beschikbare datavolume van de simkaart is ook via de WLAN-hotspot van het voertuig voor andere passagiers te gebruiken. De simkaart van Vodafone is nu onderdeel van de standaarduitrusting op alle Skoda-modellen met het Columbus-infotainmentsysteem vanaf modeljaar 2019.