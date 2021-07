Skoda ENYAQ iV tijdelijk als Founders Edition

1 juli 2021 | 2020 stond voor Skoda geheel in het teken van het 125-jarig bestaan van het merk. Als ode aan de oprichters, Václav Laurin en Václav Klement, brengt Skoda de gelimiteerd beschikbare ENYAQ iV Founders Edition uit. Enkele exemplaren van deze bijzondere, elektrisch aangedreven SUV zijn nu ook in Nederland beschikbaar.

Met deze ENYAQ iV Founders Edition verenigt Skoda de oorsprong en toekomst van het merk in één bijzondere uitvoering. Om de exclusiviteit van dit jubileummodel te waarborgen, heeft Skoda de wereldwijde productie beperkt tot slechts 1.895 exemplaren; een aantal dat verwijst naar het jaar waarin grondleggers Václav Laurin en Václav Klement de oprichtingsakte van hun bedrijf ondertekenden.

De ENYAQ iV Founders Edition is beschikbaar in twee varianten; Black of Silver. Afhankelijk van de variant beschikt de Founders Edition over Black Magic metallic lak (Black) of Arctic Silver metallic (Silver). Er is bovendien keuze uit de ENYAQ iV 60 met een theoretische actieradius van 390 kilometer, of als ENYAQ iV 80 met een theoretisch bereik van 537 kilometer. Een blikvanger van dit bijzondere model zijn de 21 inch Aquarius lichtmetalen velgen, die afhankelijk van de variant een koperkleur (Black) of zilverkleur (Silver) afwerking hebben. Andere uiterlijke kenmerken zijn de Crystal Face en de speciaal gestylde voor- en achterbumper. Grille-omlijsting, raamstijlen, dakrelings en diffuserinzet in de achterbumper zijn alle in hoogglans zwart uitgevoerd. De spiegelkappen en de typeaanduiding op de achterklep is zijn in koperkleur (Black) of zwart (Silver), terwijl speciale Founders Edition-emblemen op de voorschermen deze uitvoering zijn naam geven.

Het interieur van de ENYAQ iV Founders Edition is gebaseerd op de Suite Design Selection en biedt een combinatie van op elkaar afgestemde kleuren. Decoratiestrips zijn afgewerkt in Piano Zwart, tegenover een dashboard in een two-tone design. De stoelen zijn bekleed met zwart leder met cognacbruine contraststiksels. Desgewenst zijn de stoelen ook te voorzien van cognackleurig leder met steenbeige contraststiksels. Cognacbruine biezen sieren de randen van de zwarte vloermatten. Een plaatje met het productienummer op het multifunctionele, in leer uitgevoerde stuurwiel onderstreept het exclusieve karakter van deze limited edition.

De limited edition is begin juli te bestellen als ENYAQ iV 60 Founders Edition vanaf € 52.290, prijzen van de ENYAQ iV 80 Founders Edition beginnen bij € 57.390. De eerste leveringen van de Founders Edition zullen plaatsvinden in september 2021.

