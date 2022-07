Skoda onthult interieur VISION 7S Concept Car

De volledig elektrische VISION 7S is de eerste conceptauto van Skoda volgens de nieuwe designtaal van het merk. Deze eerste schets laat het interieur zien dat is gemaakt van duurzame materalen. Het minimalistische interieur valt op met zijn ruimte voor maximaal zeven personen, verdeeld over drie zitrijen, en de kenmerkende Simply Clever-kenmerken van Skoda.

Hoofd van Skoda Design, Oliver Stefani: "De nieuwe designtaal is minimalistisch, functioneel en authentiek. In de toekomst blijven we ons concentreren op de traditionele sterke punten van Skoda, zoals royale ruimte, gebruiksgemak en een hoge mate van functionaliteit. Met onze nieuwe designtaal zetten we de volgende stap en leggen we nog meer nadruk op de klantervaring. De grote creativiteit van onze ontwerpers en ingenieurs wordt gedemonstreerd door beweegbare interieurelementen en nieuw ontwikkelde Simply Clever-functies zoals een geïntegreerd kinderzitje."

Innovatieve oplossingen

Het interieur van de nieuwe VISION 7S Concept Car heeft een symmetrisch ontwerp, plus een breed, horizontaal dashboard dat doorloopt tot aan de deuren, waardoor het gevoel van ruimte wordt versterkt. Een optimaal gepositioneerde handsteun maakt interactie met het touchscreen en de haptische knoppen eenvoudig en handig. Ook in het stuur zijn haptische bedieningselementen geïntegreerd. De sfeerverlichting markeert verschillende delen van het interieur, inclusief de laadstatus, en zorgt voor passende verlichting bij het in- en uitstappen.

De deurpanelen zijn eveneens voorzien van interactieve haptische en visuele elementen. De rugleuningen van de voorstoelen zijn voorzien van houders voor multimedia-apparatuur voor de passagiers op de tweede en derde rij. Deze stoelen hebben ook geïntegreerde rugzakken.

Het ruime interieur biedt twee verschillende configuraties die een nieuwe ruimtelijke ervaring bieden voor verschillende situaties: rijden en ontspannen. In de rijmodus zijn alle bedieningselementen in hun ideale positie geplaatst en is het centrale touchscreen verticaal uitgelijnd om alle relevante informatie tijdens het rijden weer te geven. De relax-modus kan worden geactiveerd tijdens het opladen of uitrusten; het stuur en het instrumentenpaneel schuiven naar voren en de stoelen op de eerste en tweede rij gaan naar achteren voor een nog meer ontspannen zitpositie. Deze optie biedt passagiers maximale ruimte en comfort.