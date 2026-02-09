Skoda blikt vooruit op Epiq

De Epiq wordt het kleinste batterij-elektrische model van het merk en vormt de entrée voor het elektrische gamma van Škoda, terwijl de zevenpersoons Škoda Peaq het aanbod aan de bovenkant verder moet versterken. De Epiq maakt deel uit van de nieuwe elektrische urban car familie van de Volkswagen Groep, net als de CUPRA Raval, Volkswagen ID.Polo en ID.Cross.

De nieuwe cross-over SUV combineert compacte afmetingen - die vergelijkbaar zijn met die van zijn tegenhanger met verbrandingsmotor, de Kamiq - met veel binnenruimte. Verschillende accupakketformaten en een vermogensbereik van 85 tot 155 kW bieden kopers keuze aan opties die passen bij hun behoeften. Een actieradius tot maximaal 430 kilometer (WLTP) garandeert flexibiliteit voor dagelijks gebruik. Met behulp van een snellader kan de krachtigste versie onder ideale omstandigheden in iets meer dan 20 minuten van 10 tot 80% worden opgeladen.

Uiterlijk

De Epiq is het eerste productiemodel van Škoda waarin alle elementen van de nieuwe Modern Solid designtaal zijn verwerkt. Het camouflagedesign dat de auto in aanloop naar zijn wereldpremière in de eerste helft van dit jaar nog draagt, geeft al wat elementen van de nieuwe Modern Solid designtaal vrij, alsmede een gestroomlijnd uiterlijk inclusief geavanceerde aerodynamica, goed voor een luchtweerstandscoëfficiënt van cx= 0,275.

De O-vormige luchtinlaten in de voorbumper zijn voorzien van actieve shutters die de aerodynamica optimaliseren. Naast een esthetische rol heeft de opvallende voorpartij - de zogenaamde Volcano-lijn - ook een praktische functie: hij verbergt de geïntegreerde air curtains die de luchtweerstand verder verminderen. De robuuste achterbumper benadrukt duidelijk het SUV-karakter van de Epiq. De aerodynamisch geoptimaliseerde velgen variëren in grootte van 17 tot 19 inch.

Het herkenbare front met de Tech-Deck Face styling wordt versterkt door een compleet nieuwe T-vormige lichtsignatuur voor de koplampen, die ook terugkomt in de achterlichten. Standaard wordt de Škoda Epiq geleverd met LED-koplampen, terwijl de Matrix-LED topversie met twaalf segmenten over krachtigere lichtbronnen beschikt voor zowel dimlicht als grootlicht. Deze lichttechnologie kan ook tegemoetkomend verkeer maskeren en bevat vier standen voor rijden in de stad, op de weg, op de snelweg en bij slecht weer.

Interieur

Rijgegevens worden weergegeven op een 5,3 inch scherm in het blikveld van de bestuurder, net als bij de andere elektrische modellen van Škoda. Een 13 inch centraal scherm is standaard, waarmee het infotainment, de navigatie en alle functies en instellingen kunnen worden bediend.

Voor de aankleding van het interieur is er keuze uit drie Design Selections, waarbij 100% gerecycled PES kunststofvezel wordt gebruikt voor de stoelbekleding. Studio is de instapversie. Loft is verkrijgbaar in grijstinten of mintgroen, met een nieuw reliëfpatroon en Techtona - een kunstlederen alternatief - op het dashboard en de deurpanelen. De Suite topversie heeft stoelen met Suedia reliëf en Techtona-bekleding in Tabora Brown, met hetzelfde materiaal voor het dashboard en de deurpanelen. Zowel de Loft als de Suite wordt geleverd inclusief sfeerverlichting.

Dankzij het MEB+ platform biedt de Epiq een grote bagageruimte voor zijn klasse. Het basisvolume bedraagt 475 liter en daarmee is de Epiq 75 liter ruimer dan de kofferbak van de Kamiq. Naar wens kan de bagageruimte worden vergroot tot 1.344 liter door de achterbank neer te klappen. Het interieur biedt bijna 26 liter aan extra opbergruimte. Ook zijn er nieuwe Simply Clever-voorzieningen, zoals een compact tasje voor het opbergen van oplaadkabels, bevestigd aan de top-tether haken in de bagageruimte. Deze vormen een aanvulling op klassiekers zoals de paraplu in de deur, parkeerkaarthouder en ijskrabber van gerecycled materiaal.

MEB+ platform met voorwielaandrijving

De Epiq is het eerste model van Škoda dat op het MEB+ platform staat, een voorwielaangedreven basis die speciaal is ontwikkeld voor compacte elektrische auto's. De auto wordt aangedreven door twee verschillende varianten van de nieuwe APP290 elektromotor, met een keuze uit drie vermogensvarianten en twee accupakketten. De Epiq 35 levert 85 kW, terwijl de krachtigere Epiq 40 het tot 99 kW brengt. Beide hebben ze een accupakket met een capaciteit van 38,5 kWh. Het topmodel, de Epiq 55, is 155 kW sterk en heeft een accupakket van 55 kWh. De kleinere 38,5 kWh accu is een LFP (lithium-ijzer-fosfaat) ontwerp en biedt de voordelen van een lange levensduur en een laag gewicht. De 55 kWh accu heeft dezelfde afmetingen en een vergelijkbaar laag gewicht, maar biedt dankzij de NMC (nikkel-mangaan-kobalt) chemie een grotere energiedichtheid, een hogere capaciteit en dus een groter bereik. Alle drie varianten kunnen thuis of aan een publieke laadpaal worden opgeladen met 11 kW, terwijl snelladen mogelijk is tot 50, 90 en 125 kW, afhankelijk van de variant. De krachtigste versie kan onder ideale omstanigheden in 23 minuten worden opgeladen van 10 tot 80%.