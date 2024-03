Skoda kondigt de Epiq aan

Het nieuwe digitale studiemodel van Skoda belicht de belangrijkste kenmerken en features van de toekomstige productieauto. Met een lengte van 4,10 meter belooft de Skoda Epiq voldoende ruimte aan vijf inzittenden en een bagageruimte van maximaal 490 liter. Met een instapprijs vanaf ongeveer € 25.000 is dit een mogelijke keuze voor klanten die voor het eerst voor een elektrische auto kiezen. De Epiq is ontworpen op basis van de krachtige nieuwe Modern Solid-designtaal en claimt een maximaal elektrisch bereik van ruim 400 kilometer.

Modern Solid

De nieuwe Modern Solid-designtaal combineert robuustheid, functionaliteit en authenticiteit. In lijn met die kenmerken heeft het Skoda Epiq designstudiemodel een stoere motorkap met een nieuw Skoda-merkembleem. De hoogglans zwarte Tech-Deck Face vormt een moderne herinterpretatie van de bekende Skoda-grille en herbergt elektrische voorzieningen als de afstandsradar en frontcamera. De Tech-Deck Face wordt geflankeerd door multifunctionele T-vormige LED-elementen voor de dagrijverlichting en richtingaanwijzers. De koplampen zijn in een lagere, secundaire positie ondergebracht. Hun lichtmodules hebben een vierkant ontwerp en zijn voorzien van Matrix LED-technologie. De robuuste voorbumper is uitgerust met een opvallende in Unique Dark Chrome gespoten spoiler.

Het zijaanzicht wordt gekenmerkt door een hoge, vloeiende tornadolijn die de raamoppervlakken visueel scheidt van het overige deel van de carrosserie en die de krachtige schouderlijn van de auto benadrukt. De wielkasten daaronder zijn opvallend vormgegeven en bevatten aerodynamisch geoptimaliseerde velgen. De lage, licht aflopende daklijn gaat over in een dakspoiler voor optimale aerodynamische efficiëntie. De achterkant is eveneens voorzien van een robuuste bumper plus een Skoda-opschrift in Unique Dark Chrome op de achterklep. De minimalistische uitstraling van de Skoda Epiq designstudie wordt benadrukt door de mat-metallic lak in de kleur Moon White. Opvallende oranje accenten op de dakrails, velgen en voor- en achterbumper vormen optische highlights.

Minimalistisch interieur

De Epiq wordt het eerste productiemodel van Skoda met een minimalistisch Modern Solid-interieur, waarbij de nadruk ligt op praktische en duurzame materialen. De Epiq heeft een open opbergvak in de vrij-zwevende middenconsole met een draadloze lader voor smartphones, plus Simply Clever-vakken voor nog meer opbergmogelijkheden. De kofferbak profiteert ook van diverse voor het merk zo typerende Simply Clever-details, zoals tassenhaken, bagage-elementen, bevestigingshaken en een verborgen compartiment onder de vloer.

Het tweespaaks stuurwiel is voorzien van het nieuwe Skoda-opschrift plus fysieke knoppen en haptische scrollwielen met Flashy Orange-accenten, om de belangrijkste functies tijdens het rijden te bedienen. De mobiele digitale sleutel maakt een breed scala aan gebruiksopties mogelijk via de smartphone van de bestuurder, waardoor de digitale ervaring van de gebruiker verder wordt verbeterd. Ook ondersteunt de Skoda Epiq bidirectioneel laden, waardoor de auto verandert in een rollende energieopslagunit die resterende stroom kan leveren aan het huis van de berijder en/of aan andere apparaten.

Naam

De Skoda Epiq wordt een mijlpaal in de geschiedenis van Skoda, wat wordt onderstreept door zijn onderscheidende en gemakkelijk herkenbare naam. De naam 'Epiq' past in de namenstrategie van Skoda's volledig elektrische SUV-modellen: de E aan het begin staat voor een batterij-elektrisch Skoda-model, terwijl de Q aan het einde hem identificeert als lid van de SUV-familie. Epiq is afgeleid van het oud-Griekse woord 'epos', dat staat voor 'woord' of 'vers', maar ook voor 'verhaal' of 'gedicht'.

De productie van de stads-SUV gaat plaatsvinden in het Spaanse Pamplona, als een gezamenlijk ontwikkelings- en productieproject van diverse Volkswagen Brand Group-merken: Skoda, CUPRA en Volkswagen. Skoda wil de komende jaren miljarden euro's investeren in de transformatie naar e-mobiliteit. De Skoda Elroq, een geheel elektrische compacte SUV, wordt het eerste model dat later dit jaar wordt gelanceerd, als onderdeel van Skoda's omvangrijke offensief voor elektrische modellen.