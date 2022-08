Skoda onthult schets VISION 7S

De exterieurschetsen van de volledig elektrische Skoda VISION 7S concept car tonen een nieuw ontworpen, opvallende voorzijde. De aanzienlijk bredere en plattere Skoda-grille is donker en gesloten. De koplampen, die ver richting de hoeken van het front zijn geposteerd, zijn onderverdeeld in twee rijen boven elkaar. Waarbij de scherp getrokken dagrijverlichtingsstrip erboven horizontaal doorloopt in de robuuste flanken, om zo een T-vormig lichtcluster te vormen.

De duidelijke contouren van de motorkap vormen samen de bekende Skoda-lijn. Daaronder beschikt de compleet nieuw ontworpen bumper over zeven verticale luchtinlaten, waarvan de middelste in de kleur oranje is uitgevoerd. Het onderste gedeelte van de bumper is voorzien van aluminium bodembescherming. Forse aerodynamisch geoptimaliseerde velgen onderstrepen het karakter van de VISION 7S. En profil zijn de cleane oppervlakken en subtiel naar achteren toe aflopende daklijn karakteristieke elementen.

Met Skoda's nieuwe designtaal als basis verenigt de VISION 7S bekende merkwaarden (zoals robuustheid, functionaliteit en authenticiteit) en onderscheidt hij zich verder door een ruimtelijk interieur, duurzame en milieuvriendelijke materialen en een aerodynamische, efficiënte carrosserie.