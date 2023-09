Skoda Octavia Combi nu ook als Sportline Business

De Octavia Combi Sportline Business is herkenbaar aan hoogglans zwarte accenten in de voor- en achterbumper en hoogglans zwarte raamomlijstingen. Vanbuiten is de Octavia Combi Sportline Business verder te herkennen aan de full-LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en de standaard 17 inch 'Pulsar Aero' lichtmetalen velgen.

In het interieur wordt het sportieve thema doorgezet met sportstoelen die optimale ondersteuning bieden bij sneller bochtenwerk en die standaard zijn voorzien van stoelverwarming. De LED-interieurverlichting in het dashboard en in de portieren zorgt voor een eigen ambiance onderweg. Verder behoren ook parkeersensoren voor én achter tot de standaarduitrusting.

De Sportline Business beschikt standaard over de 1.5 TSI m-HEV turbo-benzinemotor met DSG automaat, die een vermogen heeft van 110 kW / 150 pk en een koppel van 250 Nm. Daarmee mag deze Octavia Combi tot wel 1.500 kg trekken, terwijl het theoretische verbruik dankzij de toepassing van mild-hybride technologie gemiddeld op 5,5 l/100 km ligt. Om de kracht over te brengen op de wielen, is de Octavia Sportline Combi Business altijd voorzien van een automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling.

De Octavia Sportline Combi Business is nu vanaf €39.990 leverbaar bij de Škoda-dealer.