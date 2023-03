Skoda Octavia Combi bestaat 25 jaar

De Octavia werd oorspronkelijk geboren als gemoderniseerde versie van de populaire Skoda Spartak, waarbij de productie in 1959 van start ging. De Octavia leek sterk op zijn voorganger, met nauwelijks wijzigingen aan de carrosserie, afgezien van enkele kleine details als de grille en achterlichten. De meeste noviteiten gingen echter schuil onder het uiterlijk van de auto: hij kreeg een nieuw dashboard en een vooras met schroefveren, terwijl de achteras zijn bladveren behield. De voor die tijd superieure rijeigenschappen waren te danken aan de onafhankelijke ophanging rondom. In 1960 volgde de verlengde Combi-versie, die zowel in eigen land als daarbuiten al snel enorm populair werd. De stationwagen onderscheidde zich met een ruim interieur en een bagageruimte met vlakke bodem, in inhoud variërend van 690 tot 1.050 liter. Hoewel de Tudor-versie maar tot 1964 in productie bleef, om vervangen te worden door de iconische Skoda 1000 MB, bleef de Combi tot 1971 op de markt. Ondanks diverse prototypen die het productiestadium nooit bereikten, kreeg hij geen waardig opvolger, totdat de moderne versie van de Octavia Combi in de jaren '90 een succesvol vervolg inluidde. Hij beleefde zijn wereldpremière 25 jaar geleden, op 3 maart 1998, op de Autosalon van Genève. Een korte terugblik:

Eerste generatie

Skoda's nieuwe, robuuste en veilige stationwagon (die destijds werd beloond met vier Euro NCAP-sterren, een topscore in die tijd) werd ontworpen door Dirk van Braeckel met hulp van Luc Donckerwolke, die ook voor het design van Lamborghini tekende. Deze eerste moderne Octavia Combi debuteerde in 1998, twee jaar na de hatchback-versie. De Combi kreeg een 20 liter grotere bagageruimte (548 liter); de buitenafmetingen bleven dezelfde als bij de hatchback, enkel de hoogte groeide met 19 mm tot 1.448 mm.

Een facelift in september 2000 bezorgde de Octavia Combi een nieuw front, met rondere vormen voor de koplampen en bumper, inclusief helder glas voor de lichtunits. Ook versterkten de engineers de B-stijlen en de motorruimte, en kwam de auto wat hoger te liggen door een aangepaste achteras. Ruim 470.000 exemplaren van deze eerste moderne Octavia Combi verlieten de productielijn. In november 2010 werd de productie van deze generatie beëindigd.

Tweede generatie

De Octavia 'mark II' werd in 2004 onthuld, eveneens op de Autosalon van Genève. Ten opzichte van zijn voorganger kreeg hij verschillende motoren, modernere technologie en een robuuster uiterlijk. De grote grille werd trapeziumvormig, terwijl de voorbumper nu naadlozer overliep in de carrosserie. De buitenspiegels werden voorzien van richtingaanwijzers en de B-stijlen groeiden opnieuw een stukje in formaat. Datzelfde jaar arriveerde ook de nieuwe Octavia Combi, met een bagageruimte van 580 liter (1.620 liter met de achterbank neergeklapt).

Ook volgden een vierwielaangedreven versie, de Octavia Combi 4x4, en de sportieve Octavia RS, die in beide carrosserievarianten leverbaar werd. In 2007 introduceerde Skoda bovendien de Octavia Combi Scout, voorzien van forse kunststof bumperpartijen, zijskirts, dorpelverbreders en bodembescherming. In totaal bouwde Skoda bijna 900.000 Combi's van deze generatie.

Derde generatie

De volgende, derde generatie van de Octavia en Octavia Combi werd op 11 december 2012 aan de wereld gepresenteerd, vanuit het Skoda Museum in Mladá Boleslav. Zes dagen later ging de productie al van start. Voor het ontwerp met de tijdloze, hoekige vormen tekende Jozef Kaban. De auto werd gebouwd op het nieuwe MQB A-platform. De bagageruimte mat 590 liter voor de hatchback en 610 liter voor de Combi.

In januari 2017 onthulde de Tsjechische autofabrikant in Wenen de vernieuwde looks van deze generatie. De belangrijkste highlights waren de dubbele koplampunits, die konden worden geleverd met LED-technologie. Nog zo'n innovatie was het voorspellende voetgangerbeschermingssysteem. De achterwielen werden iets verder uit elkaar gezet, waardoor niet alleen het uiterlijk van de auto veranderde, maar ook het weggedrag verder verbeterde.

Vierde generatie

De huidige generatie Octavia Combi debuteerde in november 2019. Bijzonder was dat de Combi-versie ditmaal eerst werd gepresenteerd, vóór de hatchback. Deze vierde-generatie Octavia Combi staat op het vernieuwde MQB-platform, dat eenvoudiger aangepast kan worden met het oog op elektrificatie. Daarom is de Octavia Combi IV voor het eerst ook leverbaar als mild-hybride en als plug-in hybride. Het interieur is eveneens geheel van deze tijd, met niet eerder zo'n grote nadruk op digitalisering. Jozef Kaban gaf de aanzet voor het design, dat werd voltooid door zijn opvolger, Skoda's huidige Head of Design, Oliver Stefani.