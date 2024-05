Skoda Octavia Combi 2024 nu ook als Sportline Business

De vernieuwde Octavia-uitvoeringen springen direct in het oog met hun nieuwegrille en de vlakke LED-koplampen. Zwarte accenten spelen daarbij een hoofdrol:de 17 inch lichtmetalen velgen, de grille en de buitenspiegelkappen zijn alleuitgevoerd in deze tint en de extra donker getinte ramen achter (Sunset privacyglass) sluiten daar op aan. Het met 1,5 cm verlaagde onderstel draagt eveneensbij aan de sportieve uitstraling en zorgt bovendien voor een aangescherpterijeigenschappen.

Ook in het interieur is de sfeer sportief, vooral dankzij de sportstoelen(verwarmbaar) en het sportstuurwiel. De Octavia Sportline Business-modellenbeschikken niet alleen over de Virtual Cockpit, maar ook over eeninfotainmentsysteem met een centraal geplaatst 10 inch touchscreen en WirelessSmartlink, waarmee smartphones draadloos zijn te koppelen. Via Apple CarPlay enAndroid Auto zijn smartphone-functies veilig via het display te bedienen.Andere standaardfeatures die het leven makkelijker maken, zijn KESSY Advanced(Keyless Entry & Start-stop inclusief Walk away locking- functie) enparkeersensoren voor en achter.

De Octavia Hatchback en Octavia Combi Sportline Business worden standaardgeleverd met een 110 kW / 150 pk 1.5 eTSI turbo-benzinemotor metmild-hybridetechnologie, die voor de efficiency uitrollen met uitgeschakeldeverbrandingsmotor mogelijk maakt. De 1.5 eTSI is standaard gekoppeld aan eenautomatische DSG-transmissie. Het maximale trekgewicht bedraagt 1.500 kg.

De vernieuwde Skoda Octavia Sportline Business is er als Hatchback vanaf€ 41.490 en als extra ruime Combi vanaf € 42.490. Beide uitvoeringenzijn nu online samen te stellen in de configurator op Skoda.nl en aansluitendte bestellen bij de Skoda-dealer. De levering start in juli 2024.