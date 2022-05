Vernieuwde Skoda KAROQ nu in de showroom

Op zoek naar een Skoda Karoq 1.5 TSI Sportline Business?

Nederland Mobiel heeft er 13 vanaf € 21.500,-

Ook van binnen biedt de KAROQ een aantal noviteiten, zoals de veganistische materialen en de nieuwe LED-sfeerverlichting, die in 10 verschillende kleuren is in te stellen. De passagiersstoel is vanaf nu leverbaar met elektrische verstelling inclusief een geheugenfunctie. Onveranderd gebleven zijn het VarioFlex-systeem met verschuifbare achterbank en de 588 liter grote bagageruimte die tot 1.810 liter is te vergroten wanneer de achterste zitplaatsen zijn verwijderd.

De gefacelifte Skoda KAROQ is uitgerust met de nieuwste generatie infotainmentsystemen met DAB+ digitale radio. En dankzij de ingebouwde eSIM is de KAROQ altijd online. Laura, de digitale stemassistent, begrijpt commando's in 15 talen. Software- en navigatie-updates kunnen 'over the air' worden uitgevoerd en smartphones zijn draadloos te verbinden met Apple CarPlay en Android Auto. Met de optionele Phonebox zijn smartphones ook draadloos op te laden.

De Skoda KAROQ is leverbaar in een aantal Business-uitvoeringen die voor zowel particuliere als zakelijke rijders bedoeld zijn. Aan de basis van het aanbod staat de Ambition, die standaard onder meer is voorzien van voorzieningen zoals parkeersensoren achter, cruise control, draadloze Smartlink inclusief Ready to Connect, Radio Bolero met Voice Control, Bluetooth telefoonvoorbereiding, DAB+ en airconditioning. Vanbuiten onderscheidt hij zich met de 16 inch Castor-velgen, extra getinte Sunset-ramen achter en LED-achterlichten met dynamische knipperlichten. In de basis is de KAROQ voorzien van assistentiesystemen waaronder de Driver Activity Assistant, Hill Hold Control, City Emergency Braking en Front assist met voetgangersbescherming.

Voor de meerprijs van € 500 kan worden gekozen voor de extra luxe Business Edition, die is uitgerust met het infotainment- en navigatiesysteem Amundsen met 8 inch touchscreen en lifetime Mapcare, KESSY FULL (Keyless Entry, Start & Stop), Climatronic airconditioning met 2 zones en en Virtual Pedal, de elektrisch te openen en sluiten achterklep met voetsensor.

De Business Edition Plus, exclusief voorbehouden aan de 1.5 TSI ACT Greentech met DSG-7 automaat, biedt bovenop de voorzieningen van de Business Edition onder meer comfortstoelen met stoelverwarming, stuurwielverwarming, Adaptive Cruise Control, Driving Mode Select, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera, koplampsproeiers en verwarmde ruitensproeiers. Het interieur is extra rijk afgewerkt en van buiten vallen direct de 17 inch SCUTUS Aero SIlver-velgen op. Deze versie heeft een meerprijs van € 1.200 ten opzichte van de reguliere Business Edition.

De Sportline Business onderscheidt zich van de andere drie uitvoeringen met zijn sportline bumpers, wielkasten en achterspoiler in carrosseriekleur, 18 inch PROCYON Aero Black velgen en de Full LED Matrix-koplampen met Adaptive Frontlight System en automatische Range Control. De buitenspiegelkappen, grille, raamomlijstingen en dakreling zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. Het interieur is voorzien van sportstoelen, een zwarte dakhemel en LED-interieurverlichting. Ook deze sportieve uitvoering biedt features zoals het infotainment- en navigatiesysteem Amundsen met 8" touchscreen en lifetime Mapcare, parkeersensoren en een achteruitrijcamera.

De nieuwe KAROQ van Skoda is in Nederland leverbaar met twee verschillende TSI benzinemotoren. De 1.0 TSI Greentech met handgeschakelde zesbak is te bestellen vanaf € 32.990 (Ambition). De 1.5 ACT Greentech is leverbaar vanaf € 35.490 (Business Edition).