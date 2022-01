Skoda maakt prijzen vernieuwde Karoq bekend

17 januari 2022 | De vernieuwde Karoq voor modeljaar 2022 is per direct te bestellen. De avontuurlijke Skoda heeft een aangescherpt design en legt op duurzaam en technisch vlak de lat hoger. De nieuwe Karoq is nu te configureren in drie Business-uitvoeringen vanaf 33.490 euro.

De nieuwe versie van de SUV van Skoda valt direct op met zijn zeshoekige grille, de kenmerkende dagrijverlichting en nieuwe bumpers. De opvallend vlakke koplampunits zijn standaard voorzien van LED-technologie en kunnen optioneel worden uitgerust met full-LED Matrix-verlichting. Ook de scherp gesneden achterlichten met het kenmerkende C-design maken gebruik van LED-technologie. De grote achterspoiler geeft de Karoq een dynamische uitstraling en draagt bij aan een optimale stroomlijn.

De gefacelifte Karoq onderscheidt zich vanbinnen met nieuwe, veganistische materialen en de nieuwe LED-sfeerverlichting biedt keuze uit tien kleuren. De passagiersstoel is nu ook leverbaar met elektrische verstelling inclusief een geheugenfunctie. Met het VarioFlex-systeem is de achterbank verschuifbaar en in drie delen neerklapbaar (40/20/40). De maximale inhoud van de bagageruimte meet 588 liter of 1.605 liter met een neergeklapte achterbank. Wanneer de achterste zitplaatsen worden verwijderd, is 1.810 liter beschikbaar.

De infotainmentsystemen van de nieuwste generatie zijn standaard uitgerust met DAB+ digitale radio en, dankzij de ingebouwde eSIM is de Karoq altijd online. Laura, de digitale stemassistent, begrijpt commando's in 15 talen. Software- en navigatie-updates kunnen 'over the air' worden uitgevoerd. Speciale infotainment-apps kunnen nieuwsitems en de weersverwachting weergeven en ze maken het mogelijk om de persoonlijke Google-kalender aan de auto te koppelen. Smartphones zijn draadloos te verbinden met Apple CarPlay en Android Auto, en met de optionele Phonebox zijn smartphones draadloos op te laden.

Skoda levert de vernieuwde Karoq in eerste instantie in drie Business-uitvoeringen. De Business Edition is standaard onder meer voorzien van het infotainment- en navigatiesysteem Amundsen met 8 inch touchscreen en lifetime Mapcare, KESSY FULL (Keyless Entry, Start & Stop) en Virtual Pedal, de elektrisch te openen en sluiten achterklep met voetsensor. Ook standaard zijn de Climatronic airconditioning met 2 zones, cruise control, parkeersensoren achter en het draadloze Smartlink met Ready to connect. Van buiten onderscheidt hij zich met de 16 inch Castor-velgen, extra getinte Sunset-ramen achter, LED-koplampen en LED-achterlichten met dynamische knipperlichten. In de basis zijn er diverse assistentiesystemen, waaronder de Driver Activity Assistant, Hill Hold Control, City Emergency Braking en Front assist met voetgangersbescherming.

De Business Edition Plus biedt bovenop de voorzieningen van de Business Edition onder meer comfortstoelen met stoelverwarming, stuurwielverwarming, Adaptive Cruise Control, Driving Mode Select, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera, koplampsproeiers en verwarmde ruitensproeiers. Het interieur is extra luxe afgewerkt en van buiten vallen direct de achterspoiler en 17 inch SCUTUS Aero SIlver-velgen.

De Sportline Business onderscheidt zich van de andere twee uitvoeringen met zijn sportline bumpers, wielkasten en achterspoiler in carrosseriekleur, 18 inch PROCYON Aero Black velgen en de Full LED Matrix koplampen met Adaptive Frontlight System en automatische Range Control. De buitenspiegelkappen, grille, raamomlijstingen en dakreling zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. Het interieur is voorzien van sportstoelen, een zwarte dakhemel en LED-interieurverlichting. Ook deze sportieve uitvoering biedt voorzieningen zoals het infotainment- en navigatiesysteem Amundsen met 8 inch touchscreen en lifetime Mapcare, parkeersensoren en een achteruitrijcamera.

De drie uitvoeringen van de nieuwe Skoda Karoq zijn per direct te bestellen. De Business Edition is er vanaf € 33.490 (1.0 TSI Greentech met zesbak). Deze uitvoering is er ook als 1.5 ACT Greentech met zesbak of DSG-7 automaat. De Business Edition Plus en de Sportline Business zijn uitsluitend leverbaar als 1.5 TSI ACT Greentech. De Business Edition Plus is er vanaf € 38.690 (inclusief DSG-7 automaat) en de Sportline Business is te bestellen vanaf € 38.990. Alle drie uitvoeringen zijn op persoonlijke smaak te brengen met een keur aan individuele opties en optiepakketten.

