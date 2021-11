Skoda kondigt vernieuwde Karoq aan

15 november 2021 | Skoda heeft schetsen vrijgegeven die vooruitblikken op de vernieuwde KAROQ. De compacte SUV van Skoda, die in 2017 debuteerde, krijgt een stevige design- en technologie-upgrade. Op 30 november 2022 vindt de digitale wereldpremière van de vernieuwde KAROQ plaats.

Eén van de twee designschetsen toont het vernieuwde, opvallendere front van de opgefriste KAROQ. De Skoda-grille is in de breedte gegroeid en heeft nu forse, dubbele lamellen en een nieuw, zeshoekig ontwerp met daaronder een brede luchtinlaat. Ten opzichte van zijn voorganger zijn de koplampen van de vernieuwde KAROQ smaller geworden en lopen nu helemaal door tot in de grille. Hun lijn wordt versterkt door de nieuw-getekende dagrijverlichting die voortaan bestaat uit twee gescheiden elementen. Eronder bevindt zich een tweede lichtunit voor de mistlampen of, voor het topmodel, een aparte LED-module. Dit frontverlichtingsdesign creëert in het donker een herkenbare, vierpits lichtsignatuur.

Op de tweede schets is de vernieuwde achterzijde van de KAROQ te zien. Naast een langere achterspoiler en een optisch aangescherpte achterbumper inclusiefzwarte diffuser hebben ook de achterlichten een nieuw, scherper design gekregen. Net als de koplampen zijn ze smaller geworden en zetten ze de breedte van de auto extra aan. In kenmerkende Skoda-stijl geven kristallijnstructuren de lichtunits - die hun bekende C-vorm hebben behouden - een speciaal visueel effect.

In 2017 gaf de Skoda KAROQ het SUV-offensief van Skoda als het kleinere broertje van de KODIAQ een extra impuls. De vernieuwde versie van de KAROQ beleeftop 30 november 2022 zijn digitale wereldpremière.

