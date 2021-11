Skoda KAROQ aangepast voor modeljaar 2022

30 november 2021 | De Skoda KAROQ is aangepast voor modeljaar 2022. Het uiterlijk is aangescherpt en op technisch gebied is de SUV gemoderniseerd. Een digitaal instrumentarium wordt medio 2022 standaard en full-LED matrix koplampen zijn voortaan als optie leverbaar. Daarnaast zijn er nieuwe assistentie- en infotainmentsystemen inclusief uitgebreide connectiviteit. De vernieuwde KAROQ is er ook met duurzame bekledingsmaterialen. Verder vallen de EVO-motoren op door relatief gunstige verbruik- en emissiecijfers.

De nieuwe KAROQ dankt zijn uiterlijk aan een brede, zeshoekige grille, nieuwe bumpers, een grote achterspoiler en slimme lichttechnologie. Opvallend vlakke koplampunits herbergen altijd LED-technologie en voor het eerst zijn ook full-LED Matrix-koplampen leverbaar. Een ander opvallend lichtkenmerk is de LED-dagrijverlichting met de opdeling in twee segmenten. Ook de scherp gesneden achterlichten met het kenmerkende C-design maken gebruik van LED-technologie. De grote achterspoiler geeft de KAROQ een gestrekte uitstraling en hij draagt bij aan een optimale stroomlijn. Die laatste wordt verder versterkt dankzij de aero-afwerking van diverse lichtmetalen velgen. Met eenCw-waarde van 0,30 behoort de KAROQ tot de meer gestroomlijnde auto's in zijn klasse.

De nieuwe KAROQ wordt leverbaar met het Eco-pakket. Daarbij wordt gebruikgemaakt van gerecyclede of teruggewonnen materialen. Zo is de stoelbekleding vervaardigd van gerecyclede PET-flessen. De lederlook-afwerkingselementen zijn net als de zachte Suedia-accenten gemaakt van vegan-materialen. LED-sfeerverlichting biedt kopers keuze uit tien kleuren. De passagiersstoel is er nu ook met elektrische verstelling inclusief geheugenfunctie. Met hetVarioFlex-systeem is de achterbank verschuifbaar en in drie delen neerklapbaar (40/20/40). De maximale inhoud van de bagageruimte meet 588 liter of 1.605 liter met een neergeklapte achterbank. Door de achterste zitplaatsen te verwijderen komt 1.810 liter beschikbaar. Bij KAROQ-modellen zonder VarioFlex varieert de inhoud van de bagageruimte van 521 tot 1.630 liter.

In eerste instantie kan Skoda de nieuwe KAROQ nog leveren met een analoog instrumentenpaneel. In de loop van 2022 wordt een digitaal instrumentarium met 8 inch display standaard. De Virtual Cockpit met 10,25 inch display kent vijf weergavemogelijkheden en is naar eigen wens in te stellen. De Bolero en Amundsen infotainmentsystemen met 8 inch touchscreen zijn net als het Columbus-systeem met 9,2 inch touchdisplay van de nieuwste generatie. Ze zijn standaard uitgevoerd met DAB+ digitale radio. Dankzij de ingebouwde eSIM is de KAROQ altijd online. Deze infotainmentsystemen zijn te bedienen via het touchscreen, het multifunctionele stuur of met de stem. Laura, de digitale stemassistent, begrijpt commando's in 15 talen. Software- en navigatie-updates kunnen 'over the air' worden uitgevoerd.

In de KAROQ zijn diverse online functies en diensten beschikbaar. Speciale infotainment-apps kunnen nieuwsitems en de weersverwachting weergeven en ze maken het mogelijk om de persoonlijke Google-kalender aan de auto te koppelen. Over koppelen gesproken: smartphones zijn draadloos te verbinden via Wireless Smartlink-technologie. Er is dan toegang tot Apple CarPlay en Android Auto. In de optionele Phonebox zijn smartphones draadloos op te laden.

In de nieuwe KAROQ worden inzittenden beschermd door maximaal negen airbags en tal van rijassistentiesystemen. Front Assist met vooruitziende voetgangersbescherming en City Emergency Braking zijn standaard. Crew Protect Assist is optioneel. Als de sensoren van dit systeem een plotselinge remactie vaststellen of een aanrijding zien aankomen, gaan de ramen en (eventueel) het panoramadak automatisch dicht. Tegelijkertijd worden de gordels strakker getrokken en gaat de alarmverlichting aan. Na een aanrijding voorkomt Multi Collision Brake het ongecontroleerd doorschieten van de auto. In het optionele Travel Assist komen geavanceerde assistentiesystemen samen.

Er zijn twee versies. Bij beide is de Predictive Cruise Control inbegrepen. Die maakt gebruik van navigatiegegevens en van informatie van camera's om de snelheid van de auto proactief aan te passen, bijvoorbeeld bij het naderen van bocht of bij eensnelheidslimiet. In combinatie met de Stop & Go-functie kunnen KAROQ-modellen met DSG-transmissie zelfs automatisch tot stilstand komen én weer optrekken. De verkeerstekenherkenning is nauwkeuriger en Adaptive Lane Assist herkent nu ook alle wegmarkeringen en wegwerkzaamheden.

Bij de uitgebreidere versie van Travel Assist zijn Park Assist en Side Assist met Rear Traffic Alert inbegrepen. En dan is er Hands-on Detect. Als het stuur 'merkt' dat het 15 seconden of langer niet wordt vastgehouden, kan Emergency Assist de alarmlichten activeren en de auto automatisch tot stilstand brengen in de huidige rijbaan. Manoeuvre Assist maakt parkeren makkelijker. Dit systeem detecteert bij het parkeren objecten voor en achter de auto. Indien nodig remt de KAROQ automatisch af. Area View met 360-graden camera en trailer assist zijn leverbaar als optie.

Voor de KAROQ staan twee conventionele EVO-motoren klaar. Het gamma start met de 1.0 TSI (81 kW / 110 pk, 200 Nm) in combinatie met een handgeschakelde 6-versnellingsbak. Vervolgens is er de 1.5 TSI met cilinderuitschakeling (110 kW / 150 pk, 250 Nm), naar keus met handgeschakelde zesbak of de automatische zeventraps DSG-transmissie.

De marktintroductie van de vernieuwde KAROQ staat gepland voor 2022. In aanloop naar de introductie maakt Skoda meer details over het leveringsgamma, de specificaties en de prijzen bekend.

Skoda kondigt vernieuwde Karoq aan

15 november 2021

Skoda maakt prijzen Karoq bekend

13 december 2017

Skoda maakt vanafprijs KAROQ bekend

12 oktober 2017

Skoda start productie Karoq

26 juli 2017