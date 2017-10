Skoda Karoq

Skoda maakt vanafprijs KAROQ bekend

12 oktober 2017 | Hij schitterde al in de Tour de France en op de IAA in Frankfurt, en vanaf eind oktober is hij nu ook te bestellen: de KAROQ, de compacte SUV van Skoda. Hij is er met keuze uit TSI- en TDI-motoren. Elke KAROQ wordt standaard geleverd met airco, cruise control, parkeersensoren, lichtassistent en lichtmetalen velgen. De prijzen van de KAROQ beginnen bij 28.990 euro.