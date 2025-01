Skoda Superb nu ook als plugin hybrid

Kenmerken van de aandrijflijn zijn de 1.5 TSI turbo-benzinemotor, een elektromotor, de 6-traps automatische DSG-transmissie én een nieuwe lithium-ion batterij met een capaciteit van 25,7 kWh (19,7 kWh netto), die in theorie een elektrische actieradius tot maar liefst 136 kilometer mogelijk maakt. De accu kan DC-snelladen met maximaal 40 kW. Het opladen van 10 tot 80% duurt daarmee onder ideale omstandigheden zo'n 2,5 uur. Ook (thuis) laden met 11 kW is mogelijk. Het systeemvermogen van 150 kW / 204 pk staat samen met het maximale koppel van 350 Nm garant voor de prestaties. De plug-in hybride Superb Hatchback is standaard uitgerust met Dynamic Chassis Control (DCC), wat uitgebreide instelmogelijkheden biedt voor comfortabel of sportief rijden.

De plug-in hybride Superb is direct leverbaar in drie uitvoeringen: als Edition, als Business Edition en als Sportline Business. De standaarduitrusting bestaat onder andere uit Adaptive Cruise Control, LED koplampen, achterlichten en dagrijverlichting, 17 inch lichtmetalen velgen, parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera. In het interieur gaan luxe en gebruiksgemak naadloos samen. Kessy Advanced (m.u.v. Edition) maakt het openen en starten met de sleutel op zak mogelijk, daarnaast zijn smartphones draadloos te verbinden. De automatische airconditioning (drie zones) zorgt altijd voor een gunstig interieurklimaat. De LED-interieurverlichting draagt bij aan de sfeer en donker getinte ramen achter zorgen voor privacy.

De plug-in hybride Superb Hatchback is er vanaf € 42.990. Hij is nu online samen te stellen in de configurator op Skoda.nl en staat vanaf april 2025 bij de dealers.