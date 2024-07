Skoda Superb nu als Business Edition

De nieuwe Business Editions van de Superb en Superb Combi beschikken standaard over Kessy Advanced (keyless entry en start met walk away locking-functie), volautomatische airconditioning met drie klimaatzones, een 13 inch infotainment-touchscreen (normaal 10 inch), een draadloze verbindingsmogelijkheid voor smartphones (Wireless link) en fraaie 17 inch lichtmetalen velgen. Elke (zakelijke) rit wordt veiliger door onder meer parkeersensoren voor en achter, de achteruitrijcamera en adaptieve cruise control. Elke Superb Business Edition heeft daarbij een automatische DSG-transmissie aan boord.

De Superb Business Editions worden voor enige efficiency altijd geleverd in combinatie met geëlektrificeerde aandrijflijnen. Om te beginnen is er de 1.5 TSI MHEV met 110 kW / 150 pk voor zowel de hatchback als de Combi. Mild-hybridetechnologie maakt uitrollen met uitgeschakelde motor mogelijk én kan bij het accelereren een powerboost verzorgen. De Superb Combi Business Edition is er ook met de nieuwste generatie plug-in hybridetechnologie, die in theorie een elektrische actieradius tot wel 133 km mogelijk maakt. De accu is snel te laden met maximaal 50 kW.

De Škoda Superb Business Edition MHEV is er vanaf € € 44.490* (Combi vanaf € € 45.990). De prijs van de Superb Combi PHEV Business Edition start bij € 46.990. Met de komst van de nieuwe Business Editions zijn de First Edition introductie-uitvoeringen van de Superb alleen nog uit voorraad leverbaar.